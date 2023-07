Test du Dell Inspiron 16 2-en-1 (AMD, 2023) : Le compagnon idéal pour les étudiants

Le Dell Inspiron 16 2-en-1 (2023) est une excellente option pour les étudiants à la recherche d’un convertible Windows de haute qualité et à un prix abordable. Avec un grand écran, un clavier confortable et des processeurs AMD performants, cette machine à moins de 1 000 euros est un excellent choix pour les étudiants et leurs parents soucieux du budget.

Un choix économique pour les étudiants

Les étudiants à la recherche d’un nouvel ordinateur portable – ou les parents à la recherche d’un nouvel ordinateur portable pour leur enfant – ont parfois un budget serré. C’est pourquoi, lors de l’achat d’un nouveau dispositif, vous verrez de nombreux constructeurs d’équipements d’origine (OEM) proposer des ordinateurs portables plus abordables. Par exemple, Lenovo propose les IdeaPads, HP a la gamme Envy, et Dell a les Inspiron.

Je suis habitué à examiner des ordinateurs portables haut de gamme coûtant plus de 1 000 euros, mais j’ai eu l’occasion de tester le Dell Inspiron 16 2-en-1 (AMD, 2023) pendant un bon mois, en remplacement de mes ordinateurs portables plus chers, comme mon Surface Laptop Studio. Surprenant, ce périphérique Dell partage beaucoup d’attributs avec les ordinateurs portables plus chers auxquels je suis habitué. Il ne donne pas l’impression d’être un ordinateur portable bon marché et présente un aspect vraiment premium, avec d’excellents haut-parleurs, un excellent clavier rétroéclairé et un immense écran de 16 pouces. Même les performances sont à la hauteur pour une utilisation quotidienne du Web, grâce aux processeurs AMD Ryzen sous le capot.

Petits bémols, grandes performances

Seuls quelques petits détails pourraient déranger certaines personnes, comme le bruit de fond des ventilateurs, l’absence de Thunderbolt, et le touchpad en plastique. Mais même avec tout cela, c’est toujours un excellent PC pour les étudiants. Il a un aspect luxueux et vous permettra facilement de faire face aux travaux scolaires, à la navigation sur le web et à toute autre productivité quotidienne, le tout pour moins de 1 000 euros.

Caractéristiques du Dell Inspiron 16 2-en-1 (2023)

L’Inspiron 16 2-en-1 (2023) est une incroyable option de convertible Windows pour les étudiants. Il dispose d’un grand écran de 16 pouces avec une résolution de 1920×1200, de haut-parleurs fantastiques et d’une belle sélection de ports, et le processeur AMD sous le capot offre de très bonnes performances pour la navigation sur le web et la productivité générale.

Marque : Dell Couleur : Bleu Rivière Foncé Stockage : SSD NVMe M.1 PCIe de 512 Go CPU : AMD Ryzen 5 7530U Mémoire : 16GB LPDDR4x Système d’exploitation : Windows 11 Home Batterie : 4 cellules, 64 Wh Ports : 1x lecteur de carte SD, 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x prise audio Caméra : webcam 1080p avec fonctionnalités de réduction du bruit temporel et obturateur de confidentialité Affichage (taille, résolution) : écran FHD+ de 16 pouces, résolution de 1920×1200 Poids : 2 kilogrammes Réseau : Wi-Fi 6E MediaTek, MU-MIMO Bluetooth sans fil Haut-parleurs : 2 haut-parleurs intégrés pour un son de qualité. Connectivité : Dispose de connexions Bluetooth et Wi-Fi pour une utilisation facile et flexible. Autonomie de la batterie : Jusqu’à 10 heures d’autonomie en fonctionnement continu, parfait pour une journée complète d’utilisation. Processeur : Equipé d’un processeur performant permettant un fonctionnement fluide et rapide. Stockage : Disque dur de grande capacité pour stocker tous vos fichiers et applications. Graphiques : Carte graphique intégrée offrant des images claires et nettes. Système d’exploitation : Fonctionne avec le dernier système d’exploitation pour une expérience utilisateur optimale. Design : Un design élégant et moderne qui s’adapte à tous les environnements.



Jeux et montage vidéo

L’histoire est la même avec les jeux ou le montage vidéo. À cause de ce faible score de 3DMark Time Spy, vous ne pouvez simplement pas vous attendre à beaucoup de puissance. Dans 3DMark Time Spy, lorsque je faisais les tests, je n’ai vu qu’environ 10 images par seconde. Et lorsque j’ai essayé de jouer à un jeu léger comme “Counter-Strike: Global Offensive”, la performance était d’environ 50 FPS sur des paramètres vraiment bas, et il y avait beaucoup de moments où le jeu se bloquait simplement et puis se débloquait.

Un jeu plus exigeant comme “Shadow of the Tomb Raider” n’a pas fait mieux, n’atteignant en moyenne que 15 FPS avec des paramètres élevés et environ 25 FPS avec des paramètres bas, avec beaucoup de saccades. Donc, pour ces tâches, vous voudrez peut-être envisager un ordinateur portable avec des processeurs plus rapides Ryzen 7045 ou 7040 et des graphiques RDNA2 ou RDNA3.

Autonomie de la batterie

L’autonomie de la batterie est plutôt impressionnante. Lorsque j’ai utilisé l’ordinateur portable avec Windows 11 réglé sur la meilleure efficacité énergétique, l’ordinateur a tenu pendant 10 heures et demie, dépassant mon attente moyenne de 8 heures. Donc cet ordinateur portable peut certainement rester débranché pendant un moment, principalement parce que, comme je l’ai mentionné plus haut, le CPU se bride fortement lorsqu’il est utilisé sur batterie.

Devriez-vous acheter le Dell Inspiron 16 2-en-1 (2023) ?

Vous devriez acheter le Dell Inspiron 16 2-en-1 (2023) si :

Vous êtes un étudiant ou parent d’un étudiant à la recherche d’un nouveau Windows 2-en-1 de 16 pouces abordable

Vous voulez un convertible avec un grand écran

Vous avez besoin d’un ordinateur portable avec une bonne autonomie de batterie

Vous ne devriez pas acheter le Dell Inspiron 16 2-en-1 (2023) si :

Vous êtes un gamer ou un monteur vidéo

Le bruit du ventilateur de l’ordinateur portable vous agace

En utilisant le Dell Inspiron 16 2-en-1 pendant un mois, je l’ai vraiment apprécié. Si votre budget est petit, et que vous cherchez un bon ordinateur portable Dell, c’est celui qu’il faut acheter. Il a un très bon écran de 16 pouces qui vous aidera à effectuer plusieurs tâches en même temps. Le choix des ports est également assez bon, avec tous les essentiels pour éviter un dongle. Cependant, si vous l’achetez, vous devrez garder à l’esprit que c’est uniquement un appareil pour la productivité générale, et vous ne pouvez pas trop le pousser pour les jeux ou le montage vidéo.