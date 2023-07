L’explosion dans “Oppenheimer” a été réalisée sans effets spéciaux. Découvrez les anecdotes du film de Nolan

L’effervescence autour du film “Oppenheimer” ne faiblit pas, et une fois le dernier film de Christopher Nolan vu, alors que l’étonnement se mélange progressivement à une immense admiration et à une émotion intense, les questions ne cessent de se multiplier. Elles concernent surtout les aspects techniques et notamment, la question qui taraude le plus est de savoir comment l’équipe de tournage a réussi à filmer la spectaculaire explosion de la première bombe atomique de l’histoire. Il s’avère que le processus de réalisation du film recèle également quelques faits intéressants qui jettent une nouvelle lumière sur la phase de production et offrent une perspective différente, confirmant le sens artistique et le génie de réalisation de Nolan.

L’explosion dans “Oppenheimer” a été tournée sans l’utilisation d’effets spéciaux

Christopher Nolan a pris très au sérieux le projet “Oppenheimer“, c’est pourquoi Trinity, le premier test au sol de la bombe atomique, a été tourné sans l’utilisation d’effets spéciaux. Cela avait un lien avec la qualité de l’image – la résolution que fournissent les caméras IMAX pouvait être détruite après l’intervention du VFX informatique, comme l’a expliqué l’un des opérateurs de caméra, Hoyte van Hoytema :

“Nous avons réalisé des expériences scientifiques. Nous avons construit un aquarium dans lequel il y avait un courant et nous avons jeté de petites particules d’argent à l’intérieur. Nous avions des ballons métalliques qui étaient éclairés de l’intérieur, et aussi des objets qui se frappaient comme des balles de ping-pong ou qui tournaient simplement.”

– a expliqué van Hoytema.

Hoyte van Hoytema a ajouté qu’ils ont passé par de nombreux essais pour obtenir l’effet que le public a finalement vu dans les cinémas, et le tournage de la séquence d’explosion a duré plusieurs semaines :

“Nous avons eu un long temps d’ouverture de l’obturateur, un court temps d’ouverture de l’obturateur, un large négatif de couleurs, une surexposition du négatif, une sous-exposition. C’était comme un gigantesque terrain de jeu pour nous tous.”

– a-t-il résumé.

Il s’avère que les prises de vue en noir et blanc, tout comme le tournage de l’explosion de la bombe atomique, ont également été un défi pour l’équipe de cinéastes.

Le défi des changements de couleurs

Avec le changement de couleurs dans certaines scènes, Nolan a voulu séparer l’histoire de Lewis Strauss de celle de J. Robert Oppenheimer. Pour aider le public à comprendre les différents sauts dans le temps, le réalisateur a décidé de jouer avec les couleurs – les opérateurs avaient besoin d’un film spécifiquement en noir et blanc pour les caméras IMAX au format 70 mm. Or, un tel film n’existait pas. Les cinéastes se sont donc tournés vers la société Kodak et ont demandé si elle pourrait créer une telle bande spécialement pour eux :

“Ils sont venus chez nous avec des rouleaux de tests pour que nous puissions essayer les bandes sur nos caméras. Nous avons certes dû reconfigurer légèrement notre équipement et réajuster le travail en laboratoire, mais cela a été une grande réalisation d’ingénierie.”

– a déclaré van Hoytema.

Travailler avec Cillian Murphy

Il convient également de mentionner comment il a été de travailler avec Cillian Murphy sur le plateau. Pour beaucoup, c’était une expérience exceptionnelle.

Robert Downey Jr., qui a incarné Lewis Strauss, a déclaré qu’il était très impressionné par la manière dont l’acteur s’est investi dans le rôle de J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Il a mentionné que Cillian Murphy, grâce à son humilité et à son dévouement, était le candidat idéal pour ce rôle. Downey Jr. a également raconté une histoire amusante avec Murphy, quand ils avaient un break de trois jours :

“Nous lui avons dit [à Cillian] : ‘Hé, nous avons un week-end de trois jours. Peut-être allons-nous dans une librairie d’occasion à Santa Fe. Et toi, que prévois-tu de faire ?’. ‘Oh, je dois apprendre 30 000 mots en néerlandais. Amusez-vous bien'”

– a rappelé Robert Downey Jr.

Choisir Cillian Murphy pour incarner Oppenheimer

Christopher Nolan savait dès le début qui il souhaitait voir dans le rôle d’Oppenheimer dans son film. Cillian Murphy et ses yeux bleus froids se sont parfaitement inscrits dans cette création, comme l’a également mentionné Florence Pugh, l’interprète de Jean Tatlock, la maîtresse du personnage principal :

“C’est un acteur que j’observe depuis longtemps et avec qui je désirais désespérément travailler. (…) Ce fut vraiment l’une des meilleures expériences que j’ai eues. Chaque jour, il se présentait sur le plateau, sachant comment donner vie à son personnage grâce à l’intonation ou à la modulation de la voix. Ce n’est donc pas sans raison qu’il est l’un des plus grands acteurs.”

– a déclaré Florence.