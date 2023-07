Oppenheimer de Nolan: Entre réalité et fiction, qu’a-t-on manqué?

Oppenheimer de Christopher Nolan : un miroir fidèle de l’histoire ou une libre adaptation d’une biographie ? Dans ce débat sans fin entre cinéma et réalité, nous plongeons dans l’analyse du dernier chef-d’œuvre de Nolan basé sur la biographie d’Oppenheimer. Alors, a-t-on été servi une part d’histoire ou une fiction enveloppée dans des faits réels ?

Le film face à la réalité

Le plus récent film de Christopher Nolan se fonde sur la biographie écrite par Kai Bird et Martin J. Sherwin, intitulée « Oppenheimer. Le triomphe et la tragédie du père de la bombe atomique ». Cette œuvre, couronnée par le prix Pulitzer, offre une immersion profonde dans l’époque, la vie et la personnalité de Robert Oppenheimer, l’homme qui a été surnommé le “destructeur de mondes”. Le film de Nolan reste extrêmement fidèle aux faits historiques, tout en n’étant pas exempt d’un certain romancement et d’omissions nécessaires.

Détails surprenants, révélations sur le “Projet Manhattan”

Un grand nombre de détails sont étonnamment exacts. En effet, lors du premier essai de la bombe atomique dans le désert, loin de Los Alamos, Robert Oppenheimer a récité un verset de la Bhagavad-Gita : “Je suis devenu la Mort, le destructeur de mondes”. Durant une rencontre avec le président Harry Truman, il a admis avoir “du sang sur les mains”. Truman a bel et bien répondu à son assistant : “Ne laissez plus jamais entrer ce gars ici”.

Oppenheimer et la bombe atomique : un rapport complexe

En dépit de ses remords et de ses regrets, Oppenheimer était extrêmement excité par le succès de l’expérience. Au cours d’une réunion, il a crié que les Japonais n’aimeraient certainement pas la bombe, et qu’il était dommage qu’elle n’ait pas été construite à temps pour être larguée sur les Allemands. Certains scientifiques du “Projet Manhattan”, dont Szilard, ont demandé à Truman de larguer la bombe sur une île inhabitée pour démontrer sa puissance et donner aux Japonais la chance de se rendre avant qu’une décision ne soit prise d’attaquer leurs villes. Oppenheimer a exhorté ses collègues à ne pas signer la lettre de Szilard, affirmant que de telles décisions devaient être laissées aux dirigeants politiques.

Le film reflète la complexité de la personnalité du scientifique

Le reflet de ces détails contribue à la représentation fidèle de la nature complexe du scientifique, la grande ambivalence avec laquelle il considérait sa propre invention. Observant les conséquences pratiques de ses découvertes, il s’est finalement opposé au développement ultérieur de l’arme atomique, en particulier de la bombe à hydrogène. Il a ainsi critiqué les plans des forces aériennes concernant la conduite d’une guerre nucléaire potentiellement dangereuse pour l’humanité.

Oppenheimer face à la justice : la réalité derrière la fiction

Et le procès ? Il est vrai qu’être un adepte des idées de gauche pendant la Grande Dépression et au début des années 1940, lorsque l’URSS et les États-Unis étaient alliés, était différent de l’être en 1954, en plein milieu de la Guerre Froide. Les liens avec les communistes pouvaient alors être perçus comme une trahison. Le film consacre une grande partie de son temps à l’interrogatoire, présentant les interrogateurs comme presque ouvertement hostiles.

Oppenheimer et sa relation avec Kitty

La relation de Robert avec Kitty est également très fidèlement représentée. Leur mariage était apparemment encore plus tumultueux, mais le réalisateur a mis en évidence les éléments clés : sa femme le poussait constamment à lutter contre ses ennemis et critiquait son inaction.

Et que dire de la scène fantastique de clôture ? Le film se termine par un flashback se déroulant peu après la guerre Oppenheimer discute avec Albert Einstein au bord d’un lac à Princeton. Les deux scientifiques se demandent si l’invention mortelle pourrait un jour détruire le monde tel que nous le connaissons. Cette situation n’a pas été décrite par Bird et Sherwin dans leur biographie et il n’y a aucune suggestion qu’elle ait jamais eu lieu. Néanmoins, c’est une conclusion élégante et adaptée à l’atmosphère du film. C’est un rappel que le travail d’Oppenheimer représente toujours une menace énorme pour l’humanité.