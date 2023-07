Le tant attendu ChatGPT débarque sur Android! Découvrez comment obtenir l’application

L’attente est presque terminée pour les utilisateurs d’Android! Dites adieu à l’inconfort de la version web du chatbot le plus populaire au monde. OpenAI ChatGPT arrive très prochainement sur le Play Store.

Le phénomène ChatGPT

Mis en service depuis novembre dernier, ChatGPT s’est imposé comme l’un des services Internet les plus populaires. Des dizaines de millions d’internautes ont abandonné la recherche traditionnelle d’informations sur Google pour confier cette tâche à ChatGPT d’OpenAI, qui surprend souvent par son efficacité. Pourtant, pour un service d’une telle popularité, le rythme de développement des applications mobiles semble un peu lent.

L’arrivée de ChatGPT sur mobile

L’application pour iPhone a été lancée en mai de cette année. Mais qu’en est-il d’Android? OpenAI est resté assez silencieux sur ce sujet pendant longtemps, renvoyant les utilisateurs vers la version web de l’application, qui laissait à désirer sur les écrans de téléphones. La bonne nouvelle est qu’une application dédiée sera disponible la semaine prochaine.

Installation automatique de ChatGPT depuis le Play Store

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023

Les personnes intéressées par l’application ChatGPT pour Android peuvent cliquer sur le lien vers le Play Store et configurer le téléchargement automatique de l’application dès qu’elle est rendue publique. La date exacte de sortie n’est pas connue, OpenAI précise seulement que ce sera la semaine prochaine. On ne sait pas grand-chose de plus sur l’application elle-même, mais on peut supposer qu’elle ressemblera beaucoup à celle sur iPhone.

L’expérience utilisateur de ChatGPT

Piotr Grabiec, qui a examiné l’application, a écrit que l’application native ChatGPT de l’App Store est plus confortable que le site sur Safari, et qu’elle peut être utilisée pour la saisie vocale, qui pourrait être potentiellement plus performante que la reconnaissance vocale système du clavier de l’iPhone. Nous vous encourageons à lire l’article complet.

Le Chatbot OpenAI ChatGPT

ChatGPT est un chatbot développé par OpenAI, utilisant le modèle GPT pour générer des réponses aux entrées de l’utilisateur. Ce modèle a été développé sur la base de larges ensembles de données, afin de pouvoir engager des conversations et s’engager sur divers sujets – des conversations générales à des domaines de connaissances spécifiques. ChatGPT est également capable d’effectuer diverses tâches linguistiques, telles que le débogage de code, la création de contenu créatif et la fourniture de conseils.