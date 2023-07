Fly GPS pour Pokémon Go : Guide complet et alternatives

Fly GPS est une application mobile populaire parmi les joueurs de Pokémon Go grâce à sa capacité à modifier la localisation GPS sur les appareils iOS et Android. Cela peut être particulièrement utile si Pokémon Go est restreint dans votre région, ou si vous souhaitez explorer le jeu à partir de différents emplacements sans avoir à vous déplacer physiquement.

Qu’est-ce que Fly GPS ?

Fly GPS est une application conçue pour aider les utilisateurs à modifier leur localisation GPS sur les appareils iPhone et Android, particulièrement utile pour les jeux de réalité augmentée (RA) comme Pokémon Go. L’application est également bénéfique si vous souhaitez changer votre adresse IP pour un autre lieu géographique, pour accéder à des sites Web bloqués dans votre lieu actuel, ou tromper les applications en leur faisant croire que vous êtes disponible à un endroit où vous ne l’êtes pas.



Comment utiliser Fly GPS pour Pokémon Go ?

Pour installer et utiliser Fly GPS sur Pokémon Go, suivez ces étapes :

Téléchargez Fly GPS depuis la boutique Google Play Store. Si l’accès au Play Store est impossible, téléchargez un fichier APK en ligne. Pour ce faire, activez l’option “Sources inconnues” dans les paramètres de sécurité de votre appareil. Activez le “mode développeur” dans les paramètres de votre appareil Android. Pour activer les emplacements fictifs, allez dans l’option “Paramètres”, puis dans le menu “Options du développeur”. Cherchez l’option “Sélectionner l’application de position fictive”, sélectionnez “Fly GPS”. Réglez le GPS sur “Faible précision” ou “Uniquement le mode GPS” dans les paramètres de localisation. Ouvrez Fly GPS pour Pokémon Go. L’application devrait afficher votre position actuelle. À partir de là, vous pouvez utiliser l’application pour modifier votre position GPS. Entrez l’emplacement souhaité et cliquez sur le bouton de recherche. Activez les services de localisation de votre appareil, puis lancez les services GPS via l’icône de menu. Cela modifiera votre emplacement, et vous verrez votre emplacement simulé lorsque vous lancerez Pokémon Go pour jouer.

Limitations de Fly GPS

Bien que Fly GPS soit un outil précieux, il présente des limitations. L’application contient de nombreuses publicités, ce qui peut être gênant. Des bogues peuvent interférer avec les performances de l’application, et le processus de configuration peut être long et compliqué. De plus, l’application est payante.

De plus, l’utilisation de Fly GPS comporte des risques. Si Pokémon Go détecte que votre compte utilise une application pour falsifier le GPS, vous risquez d’être bloqué ou même banni du jeu.

Alternatives à Fly GPS

Si vous recherchez d’autres applications qui offrent des fonctionnalités similaires à Fly GPS, voici quelques options à considérer :

AnyTo – Fake GPS Localisation: Développé par Shenzhen iMyfone Technology Co., Ltd., AnyTo permet aux utilisateurs de modifier leur localisation GPS avec facilité. Toutefois, la note moyenne de l’application est assez basse, avec seulement 1,8 étoiles. Positional: Your Location Info: Cette application développée par Hamza Rizwan offre diverses informations sur votre localisation actuelle. Avec une note moyenne de 3,8 étoiles, c’est une option raisonnable à considérer. Fake Location – Joystick&Route: L’application créée par Lerist.dev offre une fonctionnalité de joystick qui permet de modifier la route de votre localisation GPS. Elle a une note moyenne de 2,9 étoiles. GPS Faker Pro-FakeGPS Location: Cette application premium coûte 5,99 $US et a une note élevée de 4,7 étoiles. Développée par SuperHeroOrz, elle vous permet de modifier votre localisation GPS de manière professionnelle. PokeRaid – Worldwide Remote Ra: Développée par Pyde Technologies LTD, cette application est spécifiquement conçue pour les joueurs de Pokémon Go. Elle permet de participer à des raids à distance et possède une note impressionnante de 4,7 étoiles. Poke Genie – Guide Raid PvP IV: C’est une autre application spécifiquement conçue pour les joueurs de Pokémon Go. Développée par Poke Genie, elle offre des informations précieuses sur les raids, le JcJ et les IVs de Pokémon, et possède également une note élevée de 4,7 étoiles.

Fly GPS est une application précieuse pour les joueurs de Pokémon Go qui souhaitent augmenter leur flexibilité en modifiant leur localisation. Cependant, en raison de ses limitations et des risques associés à son utilisation, les joueurs peuvent préférer utiliser une alternative comme iMyFone AnyTo. Assurez-vous de comprendre les conséquences potentielles avant de décider de falsifier votre localisation GPS pour Pokémon Go.