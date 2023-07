Steam Deck vs ASUS ROG Ally : comparaison des consoles de jeu portables les plus populaires

La guerre des consoles portables fait rage, avec le Steam Deck et l’ASUS ROG Ally en tête de liste. Initialement considéré comme une blague, l’ASUS ROG Ally a rapidement été surnommé le “tueur” du Steam Deck. Mais est-ce que le matériel le plus récent, plus performant à presque tous égards que le Steam Deck, est réellement meilleur ? Laissez-nous décortiquer cette question pour vous.

ASUS ROG Ally, le nouvel entrant dominateur

L’ASUS ROG Ally a profité d’un lancement postérieur à celui du Steam Deck, avec une année entière pour capitaliser sur l’avancement de la technologie. Une année en technologie est une éternité, et c’est pourquoi ce ne fut pas une tâche difficile pour ASUS. Des composants nettement améliorés étaient disponibles sur le marché, ce dont le ROG Ally a bien sûr profité.

L’écran, un point de différenciation crucial

L’écran est un aspect critique de tout appareil de jeu, et ici, la Valve a choisi d’équiper son Steam Deck d’un écran avec des spécifications relativement “budget”. Ici, l’ASUS ROG Ally domine clairement. En effet, grâce à sa fréquence de rafraîchissement deux fois plus élevée, sa prise en charge de la technologie AMD FreeSync et sa luminosité accrue, il surpasse nettement le Steam Deck. Les couleurs sont plus saturées et le “smudging” est beaucoup moins visible. La résolution supérieure de l’ASUS ROG Ally est immédiatement perceptible et l’utilisation de FSR (FidelityFX Super Resolution) offre des résultats nettement meilleurs grâce au processeur APU d’AMD plus performant.

Les performances globales et la vitesse du système

Avec du matériel plus récent, on peut s’attendre à un chargement du système plus rapide, à un téléchargement et à un lancement de jeux plus rapide. Cependant, l’ASUS ROG Ally n’est pas exempt de défauts. En effet, des rapports récents indiquent qu’il en a un certain nombre. L’un d’entre eux est la performance de la batterie.

La performance de la batterie: un défi pour l’ASUS ROG Ally

Les deux appareils utilisent une cellule d’une capacité de 40 Wh. Dans les titres plus exigeants, les performances sont assez similaires. Cependant, les jeux qui ne requièrent pas une utilisation intensive de la console portable peuvent fonctionner notablement plus longtemps sur le Steam Deck. Par exemple, le jeu Dave the Diver, à 800p, a fonctionné pendant près de 3 heures sur le SD, alors qu’il a tourné pendant la moitié de ce temps sur le ROG Ally (mode Performance, 1080p). Bien sûr, le ROG Ally peut charger la batterie avec une puissance de 65 W, mais sans une prise de courant à proximité, vous ne pourrez pas y jouer très longtemps.

Comparatif des spécifications : ASUS ROG Ally vs Steam Deck

ASUS ROG Ally Steam Deck Processeur AMD Ryzen Z1 (6C/12T) AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T) APU Phoenix, Zen 4 AMD Ryzen personnalisé (4C/8T) APU Van Gogh, Zen 2 Fréquence du processeur Ryzen Z1 – 3,2 – 4,9 GHz (?) Ryzen Z1 Extreme – 3,3 – 5,1 GHz (?) AMD Ryzen personnalisé – 2,4 – 3,5 GHz GPU AMD RDNA 3 : Ryzen Z1 – 4 CU Ryzen Z1 Extreme – 12 CU AMD RDNA 2 : 8 CU (1000-1600 MHz) RAM 16 Go LPDDR5 (Dual Channel) 16 Go LPDDR5 (Dual Channel) Stockage SSD de 512 Go PCIe 4.0 x4 NVMe 64 Go eMMC, 256 ou 512 Go SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Écran 7″ IPS 1920×1080, 120 Hz, AMD FreeSync, 100% sRGB, 7 ms, 500 nits, Verre Gorilla Victus, Revêtement Corning DXC 7″ 1280×800 (16:10), 60 Hz, 400 nits Connecteurs 1x ROG XG Interface (avec USB 3.2 Type-C Gen.2 pour le chargement et le support DisplayPort 1.4) 1x lecteur de carte microSD UHS-II 1x prise audio 3,5 mm 1x USB 3.2 Type-C Gen.2 (charge et support DisplayPort 1.4) 1x lecteur de carte microSD 1x prise audio 3,5 mm Dimensions 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm Poids 608 grammes 669 grammes Batterie 40 Wh 40 Wh Système d’exploitation Windows 11 Steam OS / Windows 11

Le système de refroidissement: un autre point de débat

Le système de refroidissement présente une situation intéressante. Dans la plupart des jeux, l’ASUS ROG Ally gère mieux le refroidissement des composants, mais il peut parfois atteindre jusqu’à 96 degrés Celsius – une température qui a un impact très négatif sur tous les éléments de l’appareil. De plus, un système de refroidissement mal conçu peut endommager les cartes mémoire microSD. Bien que les résultats soient plutôt équilibrés, l’appareil d’ASUS pose plus de problèmes, qui peuvent en grande partie être résolus par des logiciels.

Verdict final: ASUS ROG Ally ou Steam Deck?

Avec l’ASUS ROG Ally, on peut compter sur un écran bien meilleur et une performance plus élevée, bien que l’appareil soit entaché par des erreurs logicielles, des problèmes de conception et une courte durée de vie de la batterie. De l’autre côté, le Steam Deck offre toujours une performance décente et est une solution beaucoup moins coûteuse, bien qu’un meilleur écran serait apprécié. Si vous recherchez la meilleure performance et que vous n’êtes pas dérangé par les défauts mentionnés, l’ASUS ROG Ally peut être le bon choix. Cependant, si vous avez un budget plus limité, le Steam Deck fera l’affaire et vous offrira une expérience tout à fait acceptable, même un an après sa sortie. Vous trouverez ci-dessous une vidéo comparant précisément les deux appareils.