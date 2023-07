Tout le monde voulait être comme TikTok, maintenant TikTok veut être comme tout le monde

TikTok, la plateforme incontournable du contenu vidéo, poursuit son évolution pour répondre encore mieux aux besoins de ses utilisateurs. Laissez-vous surprendre par sa dernière mise à jour : l’introduction des publications textuelles. Prenez le temps de découvrir cette nouveauté qui pourrait changer votre manière d’interagir avec la communauté de TikTok.

Des nouveautés pour une meilleure interaction avec votre audience

Faisant partie des médias sociaux les plus appréciés des jeunes utilisateurs, TikTok est connu pour son focus sur le contenu vidéo. C’est indéniable que sa popularité ne cesse de croître malgré des questions de protection des données. Des millions de personnes à travers le monde utilisent quotidiennement TikTok, un facteur qui en fait une cible de choix pour les annonceurs. Dans sa volonté constante d’innovation, TikTok a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant une utilisation encore plus simple et pratique : la possibilité de publier du texte sans avoir à enregistrer de son ou d’image.

Un virage vers le microblogging avec TikTok

Avec cette mise à jour, TikTok se transforme en quelque sorte en une plateforme de microblogging. Vous pouvez désormais créer des publications textuelles directement sur l’application. C’est une autre façon pour les utilisateurs d’exprimer leurs pensées et de partager leurs histoires, leurs poèmes, leurs recettes ou d’autres contenus écrits sur TikTok. Cette nouvelle option offre aux créateurs un large éventail de formats et d’outils pour rendre leurs publications intéressantes et attrayantes, allant des vidéos en direct aux photos, en passant par les Duos et les Stitches.

Créer un post texte sur TikTok : Un jeu d’enfant

Créer des publications textuelles sur TikTok est incroyablement simple. Sur l’écran de création de publication, après avoir appuyé sur le bouton “+”, l’option “Texte” apparaît dans la liste. Il suffit de la sélectionner pour accéder à l’éditeur de texte. En plus d’un éditeur de texte de base permettant de modifier la police, la taille du texte et d’ajouter des embellissements, TikTok offre également la possibilité d’ajouter des autocollants à vos publications textuelles à partir d’un vaste catalogue. Vous pouvez mentionner d’autres utilisateurs, marquer des comptes ou des lieux, ajouter des hashtags pour atteindre différents publics, changer l’arrière-plan de la publication, l’embellir avec une bande sonore en choisissant la musique appropriée, enregistrer les publications pour plus tard ou les supprimer d’un simple geste.