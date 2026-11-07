ColorOS 17 : ces 22 smartphones OPPO figurent dans le calendrier français

OPPO recense 22 smartphones dans son calendrier français de ColorOS 17. Retrouvez les modèles et les vagues prévues jusqu’au premier trimestre 2027.

Votre OPPO fait-il partie des modèles prévus pour recevoir ColorOS 17 ? Le calendrier français recense 22 smartphones, avec des vagues réparties jusqu’au premier trimestre 2027. Pour novembre, ce sont les familles Reno15 et Reno14 qui sont concernées.

La référence exacte compte : deux téléphones portant un nom proche peuvent appartenir à des vagues différentes. Voici les modèles et les périodes inscrits dans le calendrier officiel d’OPPO France.

Sept smartphones figurent dans la vague de novembre

Période annoncée Smartphones OPPO Octobre 2026 Find X9 Ultra, Find X9 Pro, Find X9, Find X8 Pro Octobre 2026 Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, Reno16 FS 5G, Reno16 F 5G Novembre 2026 Reno15 Pro 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G, Reno15 F 5G Novembre 2026 Reno14 5G, Reno14 FS 5G, Reno14 F 5G Décembre 2026 Reno13 Pro 5G, Reno13 5G, Reno13 FS 5G, Reno13 F 5G, Reno13 F Premier trimestre 2027 Reno12 Pro 5G, Reno12 5G

Ces périodes restent indicatives. OPPO précise que le calendrier peut évoluer selon la région, le modèle et l’opérateur. Une présence dans la vague de novembre ne garantit donc pas une notification dès le début du mois.

Pourquoi certaines listes affichent davantage de téléphones

Le planning mondial d’OPPO comprend aussi plusieurs pliables Find N et des références des gammes K et F absentes du tableau français. Il répond à plusieurs marchés, dont les catalogues ne sont pas identiques. C’est ce périmètre international que nous avions présenté lors de l’annonce de ColorOS 17 et de ses premières vagues.

Pour un téléphone acheté à l’étranger, la présence du nom commercial dans une liste française ne suffit donc pas à déterminer sa vague de mise à jour. Il faut également tenir compte de sa version régionale.

Recevoir ColorOS 17 ne signifie pas recevoir toutes ses fonctions

Les nouveautés dépendent aussi du matériel, des langues prises en charge et des services disponibles dans chaque pays. OPPO prévient notamment que certaines fonctions d’intelligence artificielle peuvent arriver ultérieurement.

La distinction est utile : le calendrier concerne l’arrivée du système, pas nécessairement celle de chaque fonction présentée dans les démonstrations. Avant d’attendre une nouveauté précise, vérifiez donc qu’elle est annoncée pour votre modèle et votre région.