Changer de CMS sans perdre son trafic : les contrôles à faire avant la migration

Changer de système de gestion de contenu paraît d’abord être une opération de design. On choisit un nouvel outil, on reconstruit les pages, puis on bascule le domaine. En réalité, le risque principal se trouve dans ce que l’internaute ne voit pas : les URL, les signaux d’indexation et les liens entre les pages.

Une migration réussie n’est pas celle dont la nouvelle page d’accueil est la plus jolie. C’est celle où les contenus utiles restent accessibles, où les moteurs comprennent les correspondances et où les visiteurs ne tombent pas sur une accumulation d’erreurs 404.

En bref : préparez une correspondance d’URL, contrôlez les codes HTTP, testez les liens internes et mesurez les effets après bascule.

L’inventaire des URL est plus important que le choix du thème

Avant d’installer le nouvel outil, exportez les URL réellement indexables, les balises canoniques, les titres, les métadonnées et les liens internes. Ajoutez les images qui reçoivent du trafic, les PDF encore utiles et les anciennes URL qui disposent de liens entrants. Les exports du sitemap ne suffisent pas toujours : des pages historiques peuvent rester accessibles sans y figurer.

Construisez une table de correspondance entre chaque ancienne adresse et sa destination. Lorsque le contenu est maintenu, une redirection 301 ou 308 indique un changement permanent. Si une page n’a pas d’équivalent, renvoyer toutes les anciennes adresses vers l’accueil dégrade souvent la compréhension du site et n’aide pas les visiteurs.

Le serveur doit annoncer la même chose que le HTML

Une page peut être visuellement correcte mais renvoyer un code 404, ou afficher un contenu canonique différent de son URL. Vérifiez les codes HTTP, les directives robots, les canonicals, la pagination et les versions mobiles après le basculement. Des redirections en chaîne ajoutent des requêtes et compliquent le diagnostic.

Sur les contenus qui changent de slug, mettez à jour les liens internes directement vers la nouvelle destination. La redirection reste un filet de sécurité, pas une stratégie de navigation permanente. Gardez une liste des anciennes adresses et contrôlez les journaux serveur pendant les semaines suivantes.

Le fichier de correspondance est plus important que le nouveau thème

Avant toute bascule, exportez l’inventaire complet des URL avec leur code HTTP, balise canonique, titre, profondeur de clic et nombre de liens internes entrants. Ajoutez une colonne « URL de destination » et vérifiez chaque paire. Une redirection vers la page d’accueil n’est pas une solution acceptable pour une ancienne fiche produit ou un guide supprimé : elle peut dérouter le lecteur et être interprétée comme une page introuvable déguisée.

Exemple fictif : une page /conseils/choisir-un-cms/ devient /guides/choisir-son-cms/ . Elle doit répondre par une redirection 301 ou 308 directe, et la nouvelle page par un code 200. Une chaîne 301 vers une page intermédiaire puis vers la page finale ajoute des délais et complique le diagnostic. Google recommande de préparer les correspondances, de tester le nouveau site, puis de surveiller l’ancien et le nouveau périmètre.

Contrôlez également les images, les fichiers téléchargeables, les pages paginées et les URL historiques issues des campagnes. Ces ressources échappent facilement à une migration menée uniquement depuis le menu du CMS.

Le test à exécuter avant d’ouvrir le nouveau site

Sur un environnement de préproduction protégé contre l’indexation, lancez un crawl complet, comparez les balises canoniques et recherchez les liens qui pointent encore vers l’ancien domaine. Après la bascule, surveillez Search Console, les erreurs 404 et les URL effectivement explorées. Les fluctuations de visibilité peuvent durer plusieurs semaines : une migration réussie ne se juge pas sur les premières heures.

Une migration se valide sur des données, pas sur une impression

Comparez avant et après le nombre de pages indexables, les erreurs serveur, les principales pages d’entrée et les requêtes de recherche. Le suivi doit être segmenté par répertoire : une baisse limitée à la rubrique guides peut disparaître dans une moyenne globale rassurante.

Conservez l’ancien site en environnement non public et préparez un plan de retour arrière, notamment pour les formulaires, les comptes utilisateurs et les parcours de paiement. L’objectif n’est pas de garantir l’absence de fluctuation SEO, impossible à promettre, mais de détecter vite les pertes évitables.

Checklist de recette : ce qui doit être vérifié le jour J

Le jour du basculement, testez au minimum les dix URL les plus fréquentées, un article récent, une archive ancienne, un formulaire et une page dont le chemin a changé. Comparez le statut HTTP, le titre, la canonique, la présence du texte et l’accessibilité du média. Une checklist signée et datée permet de distinguer les anomalies de migration des problèmes antérieurs.

Les erreurs qui se voient seulement après plusieurs jours

Les premiers jours, le cache et l’historique des visiteurs peuvent masquer des dysfonctionnements. Vérifiez que les robots découvrent correctement les nouvelles URL, que les sitemaps reflètent les pages canoniques et que les ressources bloquées ne rendent pas le contenu incomplet. Surveillez aussi les images : une refonte peut modifier leurs chemins, leurs formats et les réponses du serveur sans toucher au texte des articles.

Les migrations d’un domaine vers un autre imposent un contrôle supplémentaire sur les certificats, les sous-domaines, les courriels et les versions avec ou sans www. Pendant une période transitoire, deux versions indexables d’une même page compliquent l’attribution des signaux. Organisez les redirections et les canoniques autour d’une destination unique; vérifiez-les depuis l’extérieur, pas seulement depuis l’interface d’administration.

La bonne comparaison ne se fait pas sur le trafic total du lendemain : saisonnalité, actualité et délais d’exploration brouillent l’analyse. Comparez des groupes de pages équivalentes, leur couverture dans l’index et leurs requêtes sur une fenêtre suffisante, en notant la date exacte de bascule.