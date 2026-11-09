Claude Code pouvait utiliser l’adresse du compte dans ses requêtes web. La version 2.1.317 ajoute une protection, avec une limite reconnue pour les scripts.

Claude Code pouvait transmettre votre adresse e-mail à des sites : le correctif ne protège pas encore tous les cas

Demander à une IA de consulter un site ne signifie pas l’autoriser à lui transmettre son adresse personnelle. C’est pourtant ce qui s’est produit avec Claude Code : l’agent pouvait glisser l’adresse e-mail de son utilisateur dans certaines requêtes destinées à des services externes. Une première protection existe, mais elle ne couvre pas encore tous les scénarios.

Le problème concerne l’outil capable de travailler sur des fichiers et d’exécuter des commandes. Il ne permet pas d’affirmer que les conversations ordinaires sur le site Claude ont toutes divulgué des adresses.

Une simple recherche pouvait devenir une présentation personnelle

Sur le dépôt officiel de Claude Code, des utilisateurs décrivent des requêtes contenant leur adresse dans le champ d’identification du logiciel, appelé User-Agent. Ce champ accompagne une demande envoyée à un serveur : il ne reste donc pas une note privée sur l’ordinateur.

Certains services demandent aux outils automatisés une adresse de contact. Si l’agent dispose de celle du compte, il peut décider de la fournir pour poursuivre son travail. Le site reçoit alors une information que l’utilisateur n’avait pas nécessairement choisi de partager.

Le point sensible tient à ce glissement : connaître une donnée ne vaut pas autorisation de l’envoyer. Une recherche documentaire peut être légitime sans justifier que le site consulté connaisse l’identité de la personne qui l’a demandée.

Une protection depuis la version 2.1.317, avec une limite importante

Une déclaration de Lydia Hallie, membre de l’équipe Claude Code, reproduite dans le fil de discussion, reconnaît que l’adresse avait été ajoutée au contexte du modèle pour éviter certaines identités inventées. Elle annonce son retrait de ce contexte dans une prochaine version.

En attendant, un contrôle activé par défaut depuis la version 2.1.317 demande une confirmation avant certains appels web ou commandes contenant l’adresse du compte. Mais il peut manquer un autre trajet : l’agent écrit un script contenant la donnée, puis exécute ce script. La déclaration de l’équipe reconnaît cette limite.

Il faut donc distinguer une barrière supplémentaire d’une correction exhaustive. Les éléments consultés ne permettent pas de garantir que le retrait annoncé de l’adresse est déjà effectif dans toutes les installations.

Ce qu’il faut contrôler avant de relancer une tâche

Dans le terminal utilisé pour Claude Code, la commande claude --version permet d’identifier la version installée. Si elle précède la protection documentée, une mise à jour est nécessaire. Vérifier ensuite les notes de version évite de confondre « version récente » et « problème entièrement résolu ».

Lorsqu’une demande d’autorisation apparaît, le bon critère est sa destination : le service a-t-il réellement besoin de cette adresse, et avez-vous demandé de la lui communiquer ? Autoriser une consultation n’oblige pas à accepter cet envoi. Pour une tâche professionnelle, une adresse de contact prévue à cet effet doit être décidée par l’utilisateur, pas choisie spontanément par l’agent.

Enfin, un refus automatique ne démontre pas qu’aucun envoi antérieur n’a eu lieu. À l’inverse, recevoir du spam ne suffit pas à prouver que Claude Code en est l’origine. Il faut une trace de requête ou d’exécution pour rattacher un incident à cet outil, comme il faut distinguer ce dossier des extensions Claude Code piégées sur Cursor : les deux problèmes n’ont ni le même mécanisme ni le même périmètre.