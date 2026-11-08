Des commandes approuvées dans Claude Code peuvent conserver des identifiants. Voici les fichiers à vérifier et pourquoi il faut remplacer les clés avant de nettoyer.

Claude Code : ce clic pour gagner du temps peut laisser vos mots de passe dans un fichier

Un clic destiné à éviter les demandes répétées peut laisser un mot de passe dans un fichier de projet. C’est le mécanisme étudié par Apiiro dans une enquête publiée le 5 novembre sur Claude Code, l’assistant de programmation d’Anthropic. Lorsque certaines commandes contenant un secret sont approuvées avec l’option « Yes, and don’t ask again », leur texte peut être enregistré dans une règle d’autorisation. Si ce fichier est ensuite envoyé sur un dépôt public, le secret devient consultable avec lui.

Le sujet concerne donc les personnes qui développent avec Claude Code et partagent leurs projets. Il ne démontre pas que les conversations de tous les utilisateurs du chatbot Claude ont été piratées. La différence est essentielle pour comprendre ce qu’il faut vérifier.

Image : illustration.

Le mot de passe peut rester dans la commande autorisée

Pour se connecter à une base de données ou appeler un service, un programme peut recevoir un mot de passe ou un jeton d’accès dans sa ligne de commande. Claude Code demande alors une autorisation selon les outils et les réglages utilisés. Choisir une permission permanente permet de ne plus valider la même action lors d’une prochaine session.

La documentation d’Anthropic précise que les autorisations persistantes de commandes peuvent être conservées dans .claude/settings.local.json . La règle correspond à ce que l’option proposée autorise : il peut s’agir d’un motif de commande ou d’une commande précise. Dans ce second cas, Apiiro a observé que le secret inclus dans le texte était enregistré avec elle, en clair.

Le nom du fichier ne suffit pas à le protéger. Un fichier JSON reste un texte lisible : le mot « local » décrit sa destination prévue, pas un chiffrement. Il n’est pas nécessaire d’exécuter la commande pour lire une valeur déjà enregistrée dedans.

1 122 fichiers publics contenaient au moins un secret

Dans son enquête sur les fichiers d’agents de programmation publiés sur GitHub, Apiiro indique avoir recensé 104 185 copies publiques de ce fichier local. Parmi elles, 1 122 contenaient au moins un secret, pour un total de 1 379 valeurs distinctes dans ces copies.

Il s’agissait notamment de mots de passe de bases de données, de jetons de services et d’identifiants de serveurs. En élargissant la recherche à l’historique Git, aux réglages partagés et à d’autres traces d’agents, les chercheurs comptent 2 539 secrets distincts dans 1 994 dépôts. Ces deux bilans ne portent pas sur le même périmètre : il ne faut pas additionner leurs totaux.

Une limite compte autant que les chiffres : les chercheurs n’ont pas utilisé ni testé les identifiants recensés. Leur classement repose sur le format et le contexte des valeurs, pas sur la démonstration qu’elles donnent toutes encore accès à un service. Une entreprise contactée a toutefois confirmé que sa clé avait été active. L’enquête n’établit pas non plus que chaque identifiant a été exploité par un tiers.

Pourquoi la protection Git peut ne pas suffire

Claude Code prévoit bien une exclusion automatique. La documentation des réglages indique qu’à sa première écriture du fichier dans un dépôt Git, l’outil ajoute une règle à la liste globale d’exclusion de l’utilisateur. Cette protection appartient à la configuration de son ordinateur ; elle n’est pas inscrite dans le fichier .gitignore du projet.

Apiiro souligne plusieurs cas qui échappent à ce fonctionnement : un fichier déjà suivi dans Git, un projet copié sur une autre machine ou un dossier devenu dépôt après coup. Le point à contrôler n’est donc pas seulement « mon ordinateur ignore-t-il ce fichier ? », mais aussi « a-t-il déjà été publié dans une version du projet ? ».

Cette exposition de réglages est différente des versions piégées de Claude Code distribuées sur Cursor : ici, le mécanisme décrit concerne la conservation d’une commande par l’outil, puis la publication du fichier.

Si vous trouvez une clé, commencez par la remplacer

Examinez les réglages locaux et partagés de vos projets, notamment .claude/settings.local.json et .claude/settings.json . Regardez les règles d’autorisation, même si le fichier n’a jamais été publié. Vérifiez l’historique du dépôt. Un fichier absent aujourd’hui peut rester dans un ancien commit ou dans une copie du projet. Révoquez ou remplacez les identifiants exposés avant le nettoyage. Effacer une ligne ne rend pas inutilisable une clé qu’un tiers aurait déjà copiée. Retirez le fichier local du suivi Git et ajoutez une exclusion au projet. Si des secrets ont été publiés, traitez aussi l’historique et les copies accessibles, avec l’équipe qui administre le dépôt. Évitez d’inscrire le secret lui-même dans une commande durablement autorisée. Préférez une référence à une variable fournie par votre gestionnaire de secrets, puis vérifiez que la règle enregistrée contient bien cette référence et pas sa valeur.

Les outils de détection automatique restent utiles, mais ne remplacent pas ce contrôle. Dans le relevé d’Apiiro, 215 des 1 122 fichiers concernés n’étaient signalés ni par gitleaks ni par TruffleHog lors des analyses réalisées sans vérification des identifiants. Un mot de passe glissé dans une commande peut être plus difficile à reconnaître qu’une clé au format caractéristique. Le réflexe décisif reste de lire ce que l’autorisation permanente va conserver avant de la valider.