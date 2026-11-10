Une compétence peut conserver une méthode et un format de sortie pour les réutiliser sur de nouveaux fichiers. Voici comment préparer un premier essai utile, sans confondre automatisation et résultat validé.

ChatGPT Work : cette fonction vous évite de répéter les mêmes consignes à chaque demande

Si vous commencez chaque demande à ChatGPT par le même long paragraphe — ton à employer, informations à conserver, forme du document — vous pouvez enregistrer cette méthode dans une compétence réutilisable. Dans ChatGPT Work, elle sert à appliquer des consignes déjà préparées à un nouveau fichier, sans tout retaper.

Le bénéfice apparaît surtout sur une tâche qui revient : transformer des notes en compte rendu, préparer un document selon un format précis ou extraire les mêmes éléments d’une transcription. Il faut néanmoins distinguer une méthode enregistrée d’un résultat automatiquement correct.

Le principe rejoint les compétences réutilisables déjà évoquées sur Menow : décrire une méthode que l’assistant pourra retrouver au bon moment.

Une méthode à rappeler, plutôt qu’un prompt à recopier

Une compétence rassemble des instructions et peut inclure des ressources utiles au travail. La documentation officielle d’OpenAI décrit un créateur intégré, accessible dans ChatGPT Work avec @skill-creator. Il aide à préciser le rôle de la compétence, quand l’utiliser et ce qu’elle doit produire. Une compétence composée uniquement d’instructions est possible : savoir programmer n’est pas un préalable.

Dans une courte démonstration, la chaîne anglophone Skill Leap AI crée ainsi une méthode pour transformer une transcription en publications LinkedIn. L’utilisateur fournit ensuite un autre fichier avec la compétence sélectionnée et récupère un document texte suivant le format demandé. Ce n’est pas la preuve que l’outil écrit parfaitement à sa place : le créateur souligne lui-même la nécessité de relire et d’ajuster.

Commencer par un résultat assez précis pour être vérifié

Pour un premier essai, choisissez un seul livrable. Par exemple, un compte rendu qui sépare les décisions prises, les tâches à effectuer et les questions laissées ouvertes. Vous pourrez vérifier ces trois rubriques dans vos notes, sans devoir juger un document dont l’objectif serait simplement de « faire professionnel ».

La démonstration de Skill Leap AI montre le principe de création puis de réutilisation sur un fichier :

Voici une consigne de départ possible, à adapter à votre usage : « Crée une compétence qui transforme mes notes en compte rendu. Garde les décisions, les responsables et les échéances explicitement mentionnés. Sépare ce qui est décidé de ce qui reste à confirmer. Si une date ou un responsable manque, indique qu’il n’est pas précisé. »

Ce dernier point évite de demander implicitement à l’IA de compléter les trous. Une présentation soignée ne doit pas masquer une information absente.

Ajouter un exemple, puis tester sur un autre document

Si vous disposez d’un bon compte rendu, donnez-le comme modèle de forme et précisez que ses noms, dates et décisions ne doivent pas être repris. L’exemple montre où placer les informations et quel niveau de détail conserver ; les nouvelles notes restent la matière à traiter.

Le premier test devrait porter sur un document que vous connaissez. Vérifiez les noms, les nombres, les échéances et les omissions. Si le résultat est trop court, demandez de conserver les arguments qui expliquent une décision. S’il mélange faits et suggestions, imposez deux rubriques séparées.

Faites ensuite un second essai sur une autre note. C’est lui qui permet de voir si la compétence décrit une méthode réutilisable ou seulement la mise en forme du premier exemple. Enregistrez les corrections dans la compétence, plutôt que de reconstruire à chaque fois une nouvelle série de consignes.

Un fichier prêt à relire, pas une publication sans contrôle

ChatGPT Work peut travailler à partir de fichiers et produire des livrables. Dans l’application de bureau, l’accès aux fichiers locaux, aux applications ou au navigateur dépend des outils disponibles et autorisés. Les possibilités varient aussi selon le compte, la plateforme et les réglages d’un espace de travail : cette démonstration ne garantit pas un bouton identique pour tous les utilisateurs de ChatGPT.

Pour limiter les mauvaises surprises, demandez un fichier de sortie distinct et gardez l’original. Commencez avec des notes sans données confidentielles si vous découvrez le fonctionnement. Avant de confier une tâche répétée, assurez-vous aussi que les documents fournis sont ceux que vous souhaitez réellement traiter.

Enfin, une compétence qui prépare des publications ou des réponses ne constitue pas une autorisation générale de les envoyer. Conservez une étape de relecture avant diffusion. La partie qui se répète peut être préparée à l’avance ; les faits et le destinataire restent à vérifier pour chaque nouveau document.