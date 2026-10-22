Historique, liens partagés, mémoire : le nouveau verrouillage agit sur l’accès aux échanges, avec des limites à connaître avant de l’activer.

ChatGPT permet de verrouiller des conversations : attention à ce que protège le code PIN

Vous pouvez conserver une conversation dans ChatGPT tout en la faisant disparaître de l’historique habituel. OpenAI déploie depuis le 20 octobre les conversations verrouillées, accessibles avec un code PIN de quatre chiffres ou une authentification compatible du téléphone. Cette protection vise notamment les échanges sensibles que l’on ne souhaite pas exposer en partageant son écran.

Le PIN protège l’ouverture de la conversation dans votre compte. Le verrouillage ne crée pas un chiffrement de bout en bout et ne modifie ni la durée de conservation ni le réglage qui autorise l’amélioration des modèles.

Les conversations disparaissent de la recherche ordinaire

Dans le menu à trois points d’une conversation éligible, l’option « Lock chat » permet de la déplacer dans l’espace des chats verrouillés. Celui-ci se retrouve sous Projects, puis Locked chats dans la documentation anglophone. Le déploiement étant progressif, l’absence de l’option ne prouve pas un dysfonctionnement de votre application.

Après activation, le titre et le contenu sont retirés de la recherche ordinaire. Les autres appareils déjà ouverts peuvent toutefois conserver momentanément un titre ou un contenu chargé avant le rafraîchissement. Avant une démonstration sur un écran partagé, mieux vaut donc vérifier la fenêtre réellement affichée plutôt que compter sur un changement instantané partout.

Un lien partagé peut rester accessible

Le piège le plus concret concerne les échanges déjà diffusés. Verrouiller ne supprime pas un ancien lien de partage : le contenu précédemment partagé reste accessible par ce lien, même si les nouveaux messages envoyés pendant le verrouillage n’y sont pas ajoutés. Pour fermer cet accès, il faut supprimer le lien séparément.

La logique est différente de celle d’un dossier privé que l’on refermerait sur toutes ses copies. Le verrou agit dans votre compte ; il ne reprend pas ce qui a déjà été rendu visible ailleurs. Ce point complète notre explication sur les liens de partage ChatGPT.

La mémoire demande aussi une attention particulière : des informations retenues avant le verrouillage ne disparaissent pas automatiquement. Masquer une discussion et effacer les éléments mémorisés répondent à deux besoins différents. Si votre objectif est de retirer une information personnelle, le PIN seul ne réalise pas cette opération.

Réinitialiser un PIN oublié efface les chats protégés

OpenAI distingue le changement de code, qui exige de connaître l’ancien et conserve les conversations, de la réinitialisation. Réinitialiser le PIN entraîne une suppression définitive des chats verrouillés et des contenus protégés uniquement par l’ancien code. Le support ne peut pas les récupérer.

Les fichiers apportés depuis un autre emplacement gardent, eux, leurs propres règles d’accès. Un document disponible séparément ne devient donc pas privé simplement parce qu’une conversation qui le mentionne est verrouillée. Pour protéger un dossier de travail, il faut raisonner sur ses différents emplacements, pas uniquement sur l’affichage du chat.

Pour garder un échange sans le laisser en évidence, le verrouillage répond désormais à ce besoin. Le chat temporaire répond à un autre objectif : il reste hors de l’historique et n’est pas utilisé pour améliorer les modèles tant qu’il demeure temporaire. Choisissez donc d’abord si vous voulez conserver la conversation, puis vérifiez les réglages de données qui l’accompagnent.

Sources : OpenAI, notes de version ; documentation des chats verrouillés.