Images IA : ce que Google peut vérifier, et ce qu’un résultat négatif ne prouve pas

Aucun filigrane détecté dans Gemini : ce résultat ne certifie pas qu’une image est une photographie authentique. La détection, la provenance et le contexte de publication répondent à des questions différentes. Pour examiner une image présentée comme une preuve, il faut comprendre ce que chacun de ces contrôles peut établir, et ce qu’il laisse encore ouvert.

Il faut distinguer la détection SynthID, les informations de provenance et la recherche d’utilisations antérieures. Ces trois vérifications répondent à des questions différentes et gagnent à être comparées.

SynthID ne reconnaît pas toutes les images créées par IA

Le guide de vérification Gemini décrit SynthID comme un filigrane invisible. Google précise que son outil reconnaît actuellement les contenus créés par ses propres outils d’IA. Un résultat négatif n’exclut donc pas une création avec un autre système.

Le document mentionne aussi des cas où les détails sont insuffisants ou les modifications trop légères pour un résultat clair. Évitez de transformer une réponse incertaine en verdict définitif lorsque vous transmettez l’image à quelqu’un.

La provenance ne certifie pas la réalité de la scène

Les informations Content Credentials peuvent documenter l’origine et les modifications d’un fichier compatible. Elles permettent d’identifier des éléments de son parcours, mais ne répondent pas à toutes les questions : une scène peut être mise en scène, une légende trompeuse ou un contexte incomplet.

Une image sans informations de provenance ne devient pas automatiquement suspecte. À l’inverse, un historique présent ne dispense pas de regarder ce que l’image prétend montrer. Conservez le fichier original lorsque vous l’avez : une capture d’écran et une copie retraitée n’exposent pas nécessairement les mêmes informations.

Recherchez les utilisations plus anciennes de l’image

La fonction À propos de cette image de Google peut montrer d’autres pages contenant une image identique ou similaire et des utilisations plus anciennes. Ce contexte aide à repérer une photo recyclée pour illustrer un autre événement.

La première détection par Google n’est pas forcément la date de prise de vue. Ouvrez les pages retrouvées et cherchez leur contexte : qui publie, quelle scène est décrite, à quelle date ? Une ressemblance visuelle constitue une piste à examiner, pas une identification automatique.

Avant de partager une image présentée comme une preuve, formulez séparément les questions : a-t-elle été modifiée, d’où vient-elle et correspond-elle bien à l’événement annoncé ? Le résultat le plus utile peut être de retrouver une publication ancienne, même sans déterminer le logiciel qui a créé chaque pixel. Une absence de détection ne répond jamais, à elle seule, à l’ensemble de ces questions.