Créer une présentation avec ChatGPT : qui peut utiliser Slides et quels exports sont proposés ?

Un diaporama créé par ChatGPT peut désormais rester ouvert aux corrections de toute une équipe. Annoncé le 16 octobre, ChatGPT Slides permet de créer, modifier et partager une présentation dans Space. Mais l’accès dépend du compte et de l’environnement : un fichier PowerPoint produit dans une conversation ne donne pas automatiquement accès à l’éditeur collaboratif.

Voici comment préparer une demande utile, reconnaître le format obtenu et choisir un export sans confondre les différentes possibilités.

Pro, Business et Enterprise doivent aussi disposer de Space

La documentation officielle cite les abonnements Pro, Business et Enterprise avec accès à Space. La fonction est en cours de déploiement auprès des comptes éligibles. Si elle n’apparaît pas encore, il faut donc regarder l’accès effectif du compte, pas seulement le nom de l’abonnement.

Le web et l’application de bureau sont concernés par la présentation du service. Il serait prématuré d’étendre cette disponibilité à toutes les interfaces et à tous les comptes mobiles. Pour un utilisateur français, le bon contrôle reste la présence de l’accès dans son propre environnement.

Indiquez le public et les sources avant de demander une mise en page

La création peut commencer dans Work, à partir d’une conversation, de notes ou de fichiers. On peut également passer par Create > Slide dans Space, avec une page vide ou un modèle. Un exemple de présentation aide à donner une direction visuelle.

Avant de demander des slides, réunissez quatre éléments : le public, l’objectif, la durée prévue et les informations à utiliser. Ces indications servent à hiérarchiser le contenu. Une présentation pour expliquer un projet à un client ne doit pas dérouler les mêmes détails qu’une réunion interne de suivi.

Une demande pourrait être : « Prépare six diapositives pour présenter ce projet à un client. Appuie-toi uniquement sur mes notes. Fais apparaître le besoin, la solution, le calendrier et les décisions attendues. Signale les chiffres manquants au lieu de les inventer. » C’est un exemple de consigne, pas une commande imposée par le logiciel.

L’intérêt est de donner à l’outil un cadre de travail vérifiable. Vous pourrez ensuite contrôler la fidélité au document d’origine avant de passer du temps sur les couleurs ou la disposition.

Le texte, les graphiques et la mise en page restent modifiables

Slides permet d’intervenir directement sur le texte, les images, les formes, les tableaux et les graphiques. On peut aussi sélectionner un élément et demander une modification à ChatGPT. Cette sélection est utile pour raccourcir un passage précis ou reprendre une diapositive sans demander de refaire tout le document.

Pour une première relecture, examinez une slide à la fois. Vérifiez qu’elle porte une idée identifiable, que les chiffres correspondent aux sources et que le titre annonce ce qu’elle démontre réellement. Réduire un paragraphe trop dense n’est pas la même opération que retirer une réserve nécessaire à la compréhension d’un résultat.

La collaboration permet aux personnes disposant d’un accès en modification de travailler sur la même présentation. Les commentaires servent à discuter des corrections. La documentation précise qu’un accès limité aux seuls commentaires n’est pas proposé au lancement.

PowerPoint, PDF ou Google Slides : le format dépend de la suite du travail

Sur le web, OpenAI documente trois exports : PowerPoint, PDF et Google Slides. Le premier convient pour poursuivre dans un fichier .pptx ; le PDF sert à diffuser une version à consulter ; Google Slides permet de reprendre le travail dans cet environnement.

Ouvrez le résultat exporté avant de l’envoyer. La lisibilité des graphiques, les polices, les retours à la ligne et le placement des images méritent une vérification dans l’outil utilisé pour la présentation finale. Un fichier qui s’ouvre n’est pas encore un diaporama prêt à projeter.

La documentation décrit enfin une limite sur Windows : sans le composant MXC requis, la création locale dans l’application de bureau passe par des fichiers PowerPoint plutôt que par Slides collaboratif. Windows 10 ne prend pas ce composant en charge. Le mode cloud ou le web constituent alors les environnements indiqués pour l’édition collaborative.

Le guide officiel de Slides détaille ces différences. Avant de commencer un travail d’équipe, vérifiez donc le format de destination : un fichier à transmettre et une présentation partagée en temps réel ne répondent pas au même besoin.