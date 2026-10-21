Des escrocs clonent la voix d’un vrai policier pour piéger leurs victimes

La voix ressemble à celle d’un vrai policier. L’appel, lui, vient d’escrocs. En Floride, des fraudeurs ont usurpé l’identité du capitaine Steve Moser avec une voix clonée par IA, affirme le shérif local dans un reportage publié le 19 octobre. Une fausse menace d’arrestation devient ainsi beaucoup plus crédible.

La voix ressemble à celle d’un vrai policier. L’appel, lui, vient d’escrocs. En Floride, des fraudeurs ont usurpé l’identité du capitaine Steve Moser avec une voix clonée par IA, affirme le shérif local dans un reportage publié le 19 octobre. Une fausse menace d’arrestation devient ainsi beaucoup plus crédible.

Un message vocal se présente au nom du capitaine et invite son destinataire à contacter le bureau du shérif. Moser existe réellement et sa photo figure sur le site de l’institution. Interrogé par News 6, le shérif Chris Blackmon affirme que les fraudeurs ont repris son image et cloné sa voix pour se faire passer pour lui.

Le piège exploite la peur d’un mandat d’arrêt ou d’une convocation comme juré manquée. Sous pression, la personne visée peut livrer des informations personnelles ou verser de l’argent. La date exacte du message présenté n’est pas précisée : le 19 octobre correspond à la publication du reportage.

Une voix familière ne suffit plus à authentifier un appel

Ce procédé peut aussi toucher une famille. Dans une alerte consacrée aux urgences familiales truquées, la Federal Trade Commission explique qu’un court extrait audio récupéré sur Internet peut servir à reproduire la voix d’un proche. L’escroc peut alors raconter un accident ou une arrestation pour obtenir un paiement urgent.

Le nom connu, la photo et la voix donnent plusieurs raisons de croire l’interlocuteur. Pourtant, ces éléments ne prouvent pas que l’appel vient de la personne représentée. La FTC recommande de vérifier l’histoire en rappelant le proche sur un numéro déjà connu, ou en contactant quelqu’un de son entourage.

La vérification doit sortir du circuit proposé par l’appelant.

Pour une prétendue administration, cela revient à retrouver soi-même ses coordonnées officielles. Le bureau du shérif d’Osceola précise qu’il ne réclame pas par téléphone d’argent pour régler un mandat ou une absence comme juré. Reconnaître une voix et vérifier une identité sont désormais deux démarches différentes.