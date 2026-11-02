ChatGPT : enregistrer une discussion temporaire change les règles appliquées à vos données

Une discussion temporaire enregistrée devient une conversation ordinaire. Les réglages de personnalisation et d’amélioration du modèle s’appliquent alors.

Un échange commencé pour ne pas rester dans l’historique peut finalement devenir utile à conserver. Au moment de l’enregistrer, son statut change : dans ChatGPT, enregistrer un chat temporaire le transforme en conversation ordinaire. Les paramètres de votre compte reprennent alors leur rôle, notamment pour la personnalisation et l’utilisation éventuelle des échanges afin d’améliorer les modèles.

L’enregistrement change le statut de la conversation

La documentation d’OpenAI sur les discussions temporaires distingue la session temporaire de la conversation que vous choisissez de garder. Tant qu’elle reste temporaire, elle ne rejoint pas l’historique, ne crée pas de nouveaux souvenirs et n’est pas utilisée pour améliorer les modèles. OpenAI peut néanmoins en conserver une copie jusqu’à 30 jours pour des raisons de sécurité.

Si vous l’enregistrez, elle devient un chat normal, y compris si vous l’aviez commencé sans personnalisation. Les réglages ordinaires du compte s’appliquent alors. La documentation ne présente donc pas l’enregistrement comme un simple marque-page conservant toutes les propriétés du mode temporaire.

Prenons un exemple : vous avez demandé de l’aide pour préparer un message, puis souhaitez retrouver les formulations plus tard. Le choix de garder la conversation peut être pratique. Il faut simplement examiner son nouveau statut avant de penser que son mode de départ restera une garantie permanente.

Historique, mémoire et entraînement restent des commandes différentes

Conserver une discussion ne signifie pas automatiquement autoriser son utilisation pour entraîner les modèles. Cela dépend des réglages applicables au compte. La page officielle sur les contrôles des données explique comment désactiver l’amélioration du modèle dans les paramètres, tout en continuant à retrouver les conversations dans l’historique.

Sur le Web, ouvrez les paramètres depuis le profil, puis les contrôles des données. Sur mobile, passez par le menu et le profil pour accéder à cette rubrique. Vérifiez l’option d’amélioration du modèle pour tous. Ce réglage est associé au compte et se synchronise entre ses appareils ; il ne remplace pas la gestion de la mémoire.

La mémoire, lorsqu’elle est activée, concerne la personnalisation future. Pour comprendre ces commandes sans les mélanger, notre guide des trois réglages de ChatGPT détaille leurs rôles respectifs. Les comptes professionnels et les environnements administrés peuvent aussi appliquer des règles spécifiques.

Avant de garder l’échange, relisez les informations qu’il contient

Avant d’enregistrer, relisez ce que la discussion contient et ce que vous souhaitez réellement retrouver. Un échange de préparation peut inclure davantage de contexte personnel que la réponse finale dont vous avez besoin. Le bon choix dépend de votre objectif : conserver tout le travail ou seulement disposer de son résultat.

L’aide actuelle d’OpenAI décrit cette conséquence sans en faire une annonce du jour. Le geste à retenir est simple : avant de transformer une session temporaire en échange conservé, vérifiez les règles qui s’appliqueront à ce chat ordinaire.