ChatGPT : 3 réglages à connaître pour mieux contrôler vos conversations et vos données

Empêcher ChatGPT d’utiliser vos nouveaux échanges pour améliorer ses modèles ne supprime pas votre historique. Désactiver sa mémoire ne produit pas non plus le même résultat qu’ouvrir une discussion temporaire. Pour choisir correctement, il faut distinguer trois réglages qui répondent à des besoins différents.

1. Refuser l’entraînement tout en gardant ses conversations

Sur un compte personnel, ouvrez les paramètres, puis les contrôles des données. Désactivez « Améliorer le modèle pour tous ». OpenAI explique dans son guide des contrôles des données que les discussions restent enregistrées. Le réglage s’applique au compte connecté sur le Web et sur mobile. Des exceptions spécifiques existent pour certains programmes de recherche de sécurité, comme Trusted Access.

C’est le choix à examiner si vous voulez retrouver vos recherches dans plusieurs semaines, sans assimiler cette conservation à une autorisation d’entraînement. Par exemple, une conversation sur l’organisation d’un voyage peut rester utile pour reprendre votre itinéraire. La supprimer n’est pas indispensable pour modifier ce premier choix de confidentialité.

2. Régler la mémoire selon l’usage attendu

La page de confidentialité d’OpenAI permet de retrouver les commandes de mémoire : consultation, suppression ou désactivation. Cette fonction concerne la personnalisation entre échanges. Son activation ne doit pas être déduite du seul fait qu’une discussion figure encore dans la barre latérale.

Avant de changer ce réglage, décidez si vous voulez que l’assistant retrouve des préférences stables. Un format de réponse préféré et un numéro de dossier ponctuel n’ont pas la même utilité à long terme. Pour vérifier votre choix, regardez les réglages disponibles plutôt que de demander seulement à l’IA de promettre qu’elle oubliera.

3. Ouvrir une discussion temporaire pour un échange ponctuel

Les échanges temporaires n’apparaissent pas dans l’historique, n’alimentent pas la mémoire et ne servent pas à améliorer les modèles tant qu’ils restent temporaires. Une copie peut être conservée jusqu’à 30 jours pour la sécurité. Avec un GPT utilisant des actions, les données transmises à un tiers suivent aussi les règles de ce destinataire, précise la documentation dédiée.

Le bon réflexe consiste à choisir le cadre avant de déposer un fichier. Pour comparer une formulation ou tester une idée isolée, une discussion temporaire peut convenir. Pour un travail à reprendre, privilégiez un espace conservé et vérifiez séparément l’entraînement ainsi que la personnalisation. Ces options ne rendent pas nécessaire de fournir davantage d’informations que la tâche n’en demande.