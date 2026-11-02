Claude : ce que le mode incognito change pour vos conversations et vos données

Vous voulez poser une question à Claude sans la retrouver dans votre historique ni la mêler à vos échanges habituels ? Le mode incognito répond à ce besoin. Il modifie aussi la manière dont la mémoire et l’entraînement sont traités. Il ne faut toutefois pas le confondre avec une disparition immédiate des données des serveurs.

Une conversation à part, sans alimenter la mémoire

Dans sa documentation sur les chats incognito, Anthropic indique que ces échanges ne figurent pas dans l’historique et ne servent pas à l’entraînement. Ils n’utilisent pas la mémoire existante et ne sont pas ajoutés aux souvenirs futurs. Pour ouvrir ce type d’échange, démarrez une conversation hors d’un projet et cherchez l’icône en forme de fantôme. Vérifiez l’indication « Chat incognito » avant d’envoyer votre message.

Prenons un exemple simple : vous préparez une surprise et voulez demander des idées sans influencer vos futures recommandations. Un échange temporaire est plus adapté qu’une longue conversation habituelle dans laquelle vous développez progressivement vos goûts. Le choix du mode intervient donc avant la question, et pas seulement au moment de ranger vos discussions.

Incognito ne signifie pas conservation nulle

La conservation annoncée par défaut est de 30 jours. Les règles d’une organisation peuvent imposer une durée différente. Sur Team et Enterprise, ces conversations peuvent aussi être comprises dans les exports organisationnels ; Enterprise dispose en outre de fonctions de conformité.

Si votre objectif est de travailler sur un document professionnel confidentiel, commencez par vérifier les règles de votre employeur. Un intitulé rassurant dans une interface ne remplace ni une autorisation de transmettre le fichier ni les conditions du service utilisé. Pour un simple essai, un extrait fictif peut suffire : on obtient souvent la structure d’une réponse sans transmettre le document original.

Un compromis sur les fonctions disponibles

Anthropic précise également que, dans la nouvelle expérience Claude, l’incognito renvoie vers l’ancienne interface : création de fichiers et exécution de code n’y sont pas disponibles. Ce choix peut donc convenir à une question ponctuelle mais moins à un travail où l’on attend un tableur ou un fichier final.

Avant de commencer, identifiez le résultat voulu : une réponse temporaire, ou un travail que vous devrez retrouver et poursuivre. Cela évite de lancer une tâche longue dans un espace qui ne correspond pas à votre besoin.