Mistral ouvre les poids de Large 4 : ce que cela change, et la condition à connaître

Mistral Large 4 ne se limite plus à un modèle que l’on utilise chez un fournisseur. L’entreprise française a publié les poids de sa version améliorée, ouvrant la voie à des déploiements sur une infrastructure choisie par ses utilisateurs. Cette ouverture comporte une condition commerciale : les entreprises qui proposent elles-mêmes un service de modèles à la demande doivent obtenir une licence séparée.

La nouveauté vient de l’accès au modèle, après la préversion d’octobre

Mistral présente cette publication comme une nouvelle étape pour Large 4, surnommé Le Chonk. Une préversion avait déjà été proposée au début d’octobre. Les poids désormais téléchargeables correspondent à un modèle que l’entreprise dit avoir amélioré depuis ces premiers essais, notamment pour le code et la cybersécurité défensive.

Les « poids » sont les paramètres appris par le modèle pendant son entraînement. Leur mise à disposition change le rapport au fournisseur : une équipe disposant de l’infrastructure nécessaire peut faire fonctionner le modèle, plutôt que dépendre exclusivement d’un accès distant à son API.

Pour une entreprise française qui travaille sur du code interne ou des documents confidentiels, le lieu d’exécution devient ainsi un choix technique. Cela ne garantit pas, à lui seul, la sécurité d’un déploiement : les permissions des agents, la conservation des données et l’exploitation des serveurs restent à organiser.

Un très grand modèle, avec 52 milliards de paramètres actifs

La documentation technique décrit une architecture à mélange d’experts, ou MoE : le modèle compte environ 1 050 milliards de paramètres au total, dont 52 milliards actifs. Il peut traiter des entrées multimodales, avec un encodeur de vision, et sa fenêtre de contexte annoncée atteint un million de tokens.

Le nombre de paramètres actifs aide à comprendre le fonctionnement de cette architecture ; il ne transforme pas cet ensemble en une petite application à installer sur n’importe quel ordinateur. Le téléchargement des fichiers et les ressources nécessaires pour exécuter le modèle sont deux postes différents. L’ouverture des poids n’efface donc pas les coûts de calcul.

Une licence ouverte aux usages commerciaux, avec une exception à lire

La Mistral Ecosystem Open-Weight License est présentée comme une version modifiée de la licence MIT. Mistral autorise l’utilisation, la modification, l’adaptation et la commercialisation, tout en demandant un accord commercial séparé aux entreprises qui opèrent une offre de type Model-as-a-Service.

« Poids ouverts » ne signifie donc pas « licence sans restriction ». Une entreprise qui veut simplement intégrer le modèle dans ses propres outils et un prestataire qui souhaite vendre un accès à ce modèle ne doivent pas supposer que leur situation est identique.

Pour découvrir ses capacités sans monter une infrastructure, Mistral conserve des accès hébergés, notamment son API et Vibe Code. Pour les équipes techniques qui veulent davantage de contrôle, les fichiers publiés et leur licence offrent désormais une autre voie. Le choix dépend autant du projet et des ressources disponibles que des performances annoncées par le constructeur.