Ces boîtiers PC vont changer votre vie : préparez-vous à être époustouflé!

Le boîtier d’un ordinateur n’a pas besoin d’être ennuyeux. Les fabricants l’ont bien compris et proposent des modèles véritablement décalés en plus des options classiques. Préparez-vous à découvrir les boîtiers PC les plus intrigants.

Choisir un boîtier PC : au-delà de la fonctionnalité

Généralement, lors du choix d’un boîtier d’ordinateur, nous nous orientons d’abord vers la fonctionnalité, puis vers le prix et enfin vers l’apparence. Cependant, les gamers et les passionnés d’aujourd’hui veulent que leur machine ne soit pas seulement performante, mais qu’elle présente également un aspect attrayant.

Les boîtiers avec fenêtre et les ventilateurs RGB sont désormais monnaie courante. Il est temps de sortir de l’orthodoxie des parallélépipèdes et d’installer des composants informatiques… sous une forme différente. Une bonne boîtier PC peut coûter entre 50 et 75 euros, tandis que les modèles plus sophistiqués et de marque peuvent être beaucoup plus chers. Il ne faut pas s’attendre à ce que les boîtiers non standard pour les passionnés et les joueurs soient moins chers. Il est donc essentiel de vérifier votre solde bancaire avant de faire un achat.

Le boîtier PC le plus intéressant

Nous ne prétendons pas que ces boîtiers offrent les meilleures performances ou le meilleur rapport qualité-prix. Ils sont conçus pour attirer l’attention, et ils le font de manière épique.

Azza Cube 802F

D’accord, nous en sommes encore aux formes géométriques, mais ce cube… n’est pas ordinaire.

Il peut accueillir des cartes mères ATX et des cartes graphiques jusqu’à 28 cm de long. Le Azza Cube 802F coûte… beaucoup, environ 375 euros.

Thermaltake AH T200 Micro

Cette fois, nous avons affaire à une forme plus classique, mais dans une version nettement plus futuriste. L’inspiration est censée venir de la construction d’un hélicoptère militaire et c’est certainement le cas.

Le Thermaltake AH T200 Micro est disponible en différentes versions de couleur (même en rose!) et peut accueillir des cartes mères micro ATX et des cartes graphiques jusqu’à 32 cm de long. Le prix du boîtier Thermaltake AH T200 varie de 150 à 225 euros, il est donc intéressant de chercher le meilleur prix.

Azza Overdrive 807

Ce boîtier semi-ouvert a été créé pour accueillir tout ce que votre cœur désire, y compris des systèmes de refroidissement avancés.

L’Azza Overdrive 807 peut contenir pratiquement tout, des cartes mères E-ATX aux cartes graphiques jusqu’à 40 cm de long. Le prix est impressionnant, car le fabricant l’a estimé à plus de 625 euros.

Darkflash Blade-X

Si vous pensez que votre ordinateur pourrait bénéficier d’un courant d’air frais plutôt que d’un ventilateur, vous ne pourriez pas mieux tomber.

Le Darkflash Blade-X peut contenir des cartes mères ATX et des cartes graphiques jusqu’à 45 cm de long. Le prix du Darkflash Blade-X est d’environ 175 euros.

Case Club Portable PC Gaming Chassis

Et si vous emballiez votre ordinateur dans… une valise avec un moniteur 144 Hz? Ce ne sera pas aussi portable qu’un ordinateur portable, mais tous les composants seront toujours à portée de main.

Des merveilles comme le Case Club Portable PC Gaming Chassis peuvent être trouvées sur Amazon à un prix d’environ 875 euros.

En conclusion, je tiens à préciser que les boîtiers sur la photo de titre ne sont pas un photomontage, mais de véritables boîtiers d’ordinateur… basés sur RaspberryPi. Ces petites merveilles peuvent être trouvées notamment sur Amazon.

