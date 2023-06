Les Français ont le plus grand drone de leur histoire. Ce monstre va susciter la peur.

Imaginez-vous un avion sans pilote capable de voler 24 heures d’affilée, d’avoir une vision complète de ce qui se passe sur terre et de détruire n’importe quelle cible avec des bombes ou des missiles. C’est précisément ce qu’est Aarok – le plus grand drone français de l’histoire, qui sera présenté au Salon Aéronautique de Bourget en 2023.

Les drones : Plus que de simples jouets

Les drones ne sont plus seulement des jouets pour les passionnés de l’aviation. Ils deviennent également des outils de plus en plus importants sur le champ de bataille moderne, capables de changer le cours des batailles et des guerres. Les drones peuvent accomplir des missions trop dangereuses ou difficiles pour les aéronefs habités. Ils peuvent observer, reconnaître, attaquer et sauver. Les drones représentent l’avenir du champ de bataille, et cet avenir a déjà commencé.

Focus sur Aarok : le drone français de taille

Aarok est le plus grand drone français de l’histoire, capable de voler 24 heures d’affilée et d’attaquer des cibles avec des bombes ou des missiles. Aarok est l’acronyme de Avion Autonome de Reconnaissance et d’Opération Kinétique. C’est un drone de type MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance), capable de voler à une altitude d’environ 10 000 mètres et de rester en l’air jusqu’à 30 heures.

Il est imposant, comme le montrent les photos où il est comparé à une personne. Aarok a une envergure de 22 mètres et une masse au décollage de 5,5 tonnes. Il est propulsé par un moteur Pratt & Whitney PT6 ou Safran Ardiden 3TP. Il peut atteindre une vitesse maximale d’environ 500 km/h.

Les applications militaires de Aarok

Aarok est un drone de combat capable d’exécuter diverses missions militaires. Il peut observer, reconnaître, collecter des informations et surveiller une zone d’opération. Il peut également servir de relais de communication entre différentes unités ou plateformes. Mais avant tout, il peut attaquer des cibles terrestres ou navales à l’aide de bombes et de missiles.

Aarok peut transporter jusqu’à 1,5 tonne d’armement. Il peut être équipé de quatre bombes guidées Safran AASM pesant 250 kg chacune, d’un missile anti-navire MBDA Anti-navire léger, de deux missiles anti-char Hellfire ou AKERON MP. Il est également capable de détecter et d’identifier des cibles de manière autonome, et de décider de leur engagement.

L’histoire de la création de Aarok

Aarok est le produit de l’entreprise française Turgis et Gaillard Groupe, jusqu’ici peu connue sur le marché de la défense. Cette entreprise a été fondée en 2017 par deux anciens officiers de l’armée de l’air, Patrick Gaillard et Jean-Christophe Turgis. Elle se spécialise dans la conception et la production de drones et de systèmes sans pilote pour l’armée et les civils.

Aarok est le résultat d’un projet de trois ans qui a commencé en 2020. Son existence n’a été révélée au public qu’en juin 2023, juste avant sa présentation au Salon de l’Aéronautique de Bourget. Son premier vol est prévu pour la fin de 2023.

Qu’est-ce qui rend Aarok unique ?

Aarok se distingue pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est le plus grand drone sans pilote jamais conçu et construit en France. De plus, il s’agit d’un drone 100% français, ce qui signifie qu’il ne contient aucune composante provenant des États-Unis, facilitant ainsi son exportation sans restriction. Enfin, il s’agit d’un drone à faible coût, destiné à être compétitif par rapport à d’autres drones MALE sur le marché, comme l’américain MQ-9 Reaper. Son prix est estimé entre 5 et 10 millions d’euros, soit presque deux fois moins cher que le MQ-9 Reaper.

Aarok est également le plus grand drone en Europe. Le Eurodrone, dont l’envergure est de 30 mètres, sera certes plus grand, mais son premier vol n’est prévu qu’en 2025.

Aarok a un grand potentiel pour intéresser les forces armées françaises et les pays alliés. C’est particulièrement important dans le contexte du conflit en Ukraine, où les drones à faible coût ont joué un rôle clé dans le combat contre les forces russes. Aarok peut être la réponse à la nécessité d’avoir un moyen propre, indépendant et efficace de mener des opérations aériennes.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.