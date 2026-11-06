CarPlay se coupe alors que votre iPhone charge ? Trois vérifications avant de racheter un câble

L’iPhone affiche toujours l’éclair de charge, mais la carte disparaît du tableau de bord. Avec CarPlay filaire, ce décalage est un indice utile. Le téléphone peut encore recevoir du courant alors que la liaison de données avec l’autoradio s’interrompt. À l’arrêt, trois essais permettent de mieux cibler le problème avant de remplacer un accessoire.

1. Vérifiez à quel port USB vous êtes branché

Certaines voitures disposent de plusieurs prises USB, avec des fonctions différentes. Une prise peut charger votre iPhone sans permettre de lancer CarPlay. Repérez celle prévue par le constructeur, souvent signalée par un pictogramme de smartphone ou de CarPlay. En cas de doute, consultez le manuel du véhicule.

Si la voiture possède plusieurs ports compatibles, gardez le même câble et changez seulement de port. Si la coupure se produit sur une prise précise, vous avez isolé une piste. Si elle survient partout, passez au câble.

2. Branchez l’iPhone en direct, puis essayez un autre câble

Retirez le concentrateur, la rallonge ou l’adaptateur intermédiaire. Apple indique que certaines combinaisons d’adaptateurs USB-C vers Lightning, de câbles et de systèmes multimédias peuvent perturber la liaison. Branchez l’iPhone directement au port de la voiture, puis comparez avec un autre câble dont vous savez qu’il transmet des données.

Si le second câble résout le problème sur le même port, vous avez une raison de remplacer le premier. Si les deux coupent, acheter un troisième câble au hasard vous apprendra peu. Notez plutôt à quel moment l’écran décroche et si la charge continue.

3. Refaites l’association avec la voiture

Redémarrez l’iPhone et le véhicule. Si la coupure revient, ouvrez Réglages > Général > CarPlay, sélectionnez votre voiture et touchez Oublier cette voiture. Rebranchez ensuite l’iPhone au bon port et suivez les instructions d’association.

Si vous en avez la possibilité, essayez un autre iPhone compatible dans la même voiture avec le câble direct. Deux téléphones qui présentent la même coupure donnent une raison de vérifier le système multimédia auprès du constructeur. Si un seul décroche, notez son modèle et sa version d’iOS avant de contacter l’assistance.

Si vous utilisez aussi un Galaxy dans la même voiture, vérifiez séparément si le problème correspond au problème Android Auto corrigé par Google après One UI 9.