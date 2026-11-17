Dans Mario Kart: Super Circuit, la course occupe l’écran du haut et le plan du circuit s’affiche en bas. Dans Pokémon Pinball: Rubis et Saphir, c’est le flipper lui-même qui s’étend sur les deux écrans. GBA DS adapte ainsi des jeux conçus pour la Game Boy Advance à des consoles portables qui disposent de deux écrans.

Chaque jeu exploite le second écran à sa façon

Le développeur explique dans la présentation de GBA DS 1.5 que cette version prend en charge 51 jeux, contre sept dans une version antérieure. Dans les jeux de course, il transfère la carte et des informations de la course sur l’écran du bas. Dans Wario Land 4, cet espace montre quels fragments de gemme restent à récupérer. Dans Advance Wars et plusieurs jeux de rôle, il peut accueillir des données habituellement accessibles dans un autre écran.

Pokémon Pinball en double écran. Capture publiée par le développeur de GBA DS.

La version 1.5 ajoute aussi un retour en arrière, dix emplacements de sauvegarde et des raccourcis configurables. Sur un jeu de course, le bénéfice est de voir le circuit sans réduire l’image principale. Dans un jeu d’exploration, le second écran évite surtout d’interrompre sa partie pour consulter la carte.

Quelles consoles peuvent afficher les deux écrans ?

Le développeur dit avoir testé les 51 jeux au minimum sur l’Anbernic RG DS Plus. Il rapporte également des retours positifs sur l’AYN Thor et la Retroid Pocket Duo Lite. Le dépôt du projet permet de vérifier les plateformes et la liste des jeux pris en charge. Le contenu affiché en bas varie selon le jeu. Sonic Pinball Party, par exemple, était encore signalé comme expérimental dans l’annonce.

Si vous avez déjà une console compatible à deux écrans, vérifiez d’abord le jeu que vous voulez relancer. L’intérêt se juge sur l’information affichée en bas et sur le nombre de fois où vous auriez normalement ouvert un menu pour la consulter.

L’écran du bas sert aussi dans les jeux de plateforme

Dans les Super Mario Advance et les Sonic Advance pris en charge, le développeur déplace certaines informations qui occupaient une partie de l’image. Dans les jeux d’exploration compatibles, le plan se met à jour pendant la partie. Le flipper est un cas différent : dans Pokémon Pinball et Muppet Pinball Mayhem, les deux dalles prolongent la même table. Ce sont trois usages distincts du second écran.