Android Auto après One UI 9 : Google confirme avoir déployé un correctif

Le problème n’en est plus au seul stade des témoignages. Google confirme avoir déployé un correctif pour les dysfonctionnements d’Android Auto sur des smartphones Galaxy passés à One UI 9. L’entreprise l’a indiqué à 9to5Google, dans une actualisation du 3 novembre.

Cette confirmation apporte la réponse qui manquait dans notre précédent article sur les connexions défaillantes. Les premières remontées décrivaient des coupures ou un refus de connexion après la mise à jour Samsung. Elles ne permettaient pas, à elles seules, de confirmer la cause de chaque panne.

Un correctif annoncé, sans version à rechercher

Google ne fournit pas, dans la réponse rapportée, de numéro de version d’Android Auto ni de liste exhaustive des Galaxy concernés. Le mode de distribution n’est pas détaillé. Impossible, donc, de désigner une mise à jour précise comme le passage obligatoire pour retrouver la connexion.

Le point nouveau est plus ciblé : l’équipe reconnaît avoir apporté une correction au problème signalé sur des Galaxy sous One UI 9. Ce n’est pas la preuve que tout défaut de liaison entre un téléphone et une voiture a désormais disparu.

Le bon contrôle est celui du trajet qui posait problème

Pour savoir si votre situation a changé, le test le plus lisible consiste à reprendre la même configuration, véhicule à l’arrêt : même Galaxy, même voiture et même type de liaison. Passer simultanément du sans-fil au câble ou changer plusieurs réglages rendrait plus difficile l’identification de ce qui a réellement résolu la panne.

Si la connexion échoue toujours, relevez le symptôme exact : téléphone non détecté, lancement suivi d’une coupure ou interface qui saccade. Ajoutez les versions installées et le mode de connexion lorsque vous contactez l’assistance. Ce relevé permet de distinguer un problème persistant d’un autre défaut ayant un résultat similaire à l’écran.

La déclaration de Google ne s’accompagne d’aucun délai spécifique à la France. Elle donne néanmoins un point de comparaison concret aux utilisateurs concernés : une correction a été annoncée comme déployée, et non simplement promise.