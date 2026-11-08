Le tournoi reprend à 19 h. Comptes à associer, chaîne éligible et récompense à réclamer : voici comment obtenir la carte de visite Clawed Out.

Call of Duty Modern Warfare 4 : 30 minutes sur Twitch pour récupérer une récompense ce soir

Regarder les finales de Call of Duty peut aussi rapporter une récompense dans Modern Warfare 4 ce dimanche 8 novembre. Le Monster Energy Launch Invitational reprend à 19 h, heure de Paris. Son organisateur annonce la carte de visite Clawed Out après 30 minutes de visionnage sur une chaîne Twitch officielle éligible.

La démarche est gratuite, mais elle ne se résume pas à laisser une vidéo ouverte. Il faut relier ses comptes avant de regarder, puis réclamer le Drop. Et si vous préférez suivre le tournoi sur YouTube, le direct y est proposé, mais le temps passé ne compte pas pour cette récompense.

Un rendez-vous à 19 h, une récompense distincte des codes de canettes

La dernière journée du tournoi réunit les dernières rencontres des tableaux supérieur et inférieur, puis la grande finale. L’annonce officielle de l’événement fixe le début de la diffusion à 13 h sur la côte Est américaine, soit 19 h en France métropolitaine. L’heure exacte de chaque rencontre peut évoluer selon la durée des matchs précédents.

La récompense Twitch est une carte de visite, un élément de personnalisation du profil. Il ne s’agit ni d’un accès gratuit à Modern Warfare 4 ni d’un avantage de puissance pour les armes. Aucun achat de canette ni compte Monster n’est demandé pour ce Drop : les codes présents sur les produits de la marque relèvent d’une autre opération.

Les trois étapes à faire dans le bon ordre

Associez Twitch au bon compte Call of Duty. Connectez-vous à votre compte Activision, puis ouvrez la rubrique des comptes associés pour relier Twitch. Vérifiez que vous utilisez bien le compte lié à votre progression dans le jeu. Faites cette étape avant de commencer : le visionnage effectué auparavant n’est pas compté rétroactivement. Regardez une chaîne officielle avec les Drops activés. Vous pouvez notamment ouvrir Call of Duty Esports sur Twitch. Contrôlez la présence de l’indication de Drops activés et de la campagne correspondante. Le temps requis est de 30 minutes. Ouvrir plusieurs diffusions dans différents onglets ne permet pas d’accélérer ce compteur. Réclamez la carte dans votre inventaire Twitch. Une fois l’objectif atteint, rendez-vous dans l’inventaire des Drops et récompenses, puis utilisez le bouton permettant de réclamer le gain. Atteindre 100 % de progression sans cette dernière action ne suffit pas, précise l’organisateur.

Le contrôle le plus utile reste la progression affichée dans Twitch. Si la campagne n’apparaît pas sur votre compte ou si son compteur ne démarre pas, ne supposez pas qu’une demi-heure passée devant le direct suffira à débloquer le contenu.

Si rien n’arrive, commencez par ces vérifications

Premier piège : la plateforme de diffusion. Le tournoi est aussi visible sur YouTube, mais cette récompense fonctionne avec Twitch. Les deux directs ne sont pas interchangeables pour l’obtention du Drop.

Vérifiez ensuite l’association des comptes, le bon profil Twitch et la présence de la campagne sur la chaîne regardée. Enfin, revenez dans l’inventaire : la récompense peut simplement être prête à être réclamée. Ces contrôles permettent de distinguer une progression qui n’a jamais démarré d’un gain débloqué mais encore non réclamé.

Pour les joueurs sur console, ce rendez-vous compétitif ne change pas les réglages graphiques du jeu. Notre analyse de Modern Warfare 4 sur PS5 Pro et de ses modes d’affichage détaille séparément les compromis entre netteté et fluidité.