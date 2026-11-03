Le rapport publié par Binance décrit un recrutement factice, un exercice de code piégé et une intrusion qui s’est propagée jusqu’aux systèmes de signature.

Le piratage de Binance est passé par un faux entretien d’embauche : le piège expliqué

Un entretien vidéo, un recruteur convaincant et un exercice de programmation : le scénario décrit par Binance ressemble d’abord à une candidature ordinaire. Dans son rapport préliminaire publié le 3 novembre, la plateforme explique comment cette mise en scène a servi de point d’entrée à l’attaque subie fin octobre.

Le document chiffre à environ 6,34 milliards de dollars les actifs impliqués, dont quelque 2,85 milliards gelés ou bloqués. Il s’agit du bilan communiqué par Binance, encore susceptible d’évoluer avec la valorisation des actifs et les investigations.

Le devoir de recrutement installait le piège

D’après ce récit, un ingénieur a été approché en septembre sur une plateforme d’emploi légitime pour un poste de direction de projet. Un premier échange vidéo avec une fausse responsable des ressources humaines, accompagné d’un profil social crédible, préparait le terrain. Un second interlocuteur se présentait ensuite comme le dirigeant.

L’exercice technique fourni au candidat contenait le code malveillant. Son installation remplaçait un composant de développement habituel et effaçait des traces. Le piège ne demandait donc pas seulement de communiquer un mot de passe : il amenait la victime à exécuter elle-même un projet présenté comme professionnel.

Une autre compromission avait préparé le terrain

Le rapport remonte aussi à juin. Un autre salarié, à la recherche d’un outil de programmation assistée, avait téléchargé un installateur Homebrew modifié. L’incident avait été détecté, avec remplacement de l’appareil et renouvellement des identifiants, mais des informations sur l’organisation de l’équipe auraient déjà été exposées.

Le 20 octobre, les attaquants auraient ensuite utilisé des outils internes pour progresser vers d’autres postes. Ils ont finalement obtenu des éléments d’authentification permettant de déployer un conteneur et d’atteindre les systèmes de signature des portefeuilles.

Le poste compromis devient ainsi un passage vers d’autres systèmes. C’est aussi l’enjeu des accès techniques volés dans les fraudes aux services d’IA : leur valeur dépend des ressources qu’ils permettent de rejoindre, bien au-delà du seul compte visible par la victime.

Arrêter les retraits ne suffisait pas à tout couper

Binance décrit enfin un obstacle particulier : des délégations d’autorisations liées à EIP-7702 demeuraient actives sur la chaîne. Suspendre les retraits habituels ne les annulait pas ; leur révocation exigeait une opération distincte. Une mesure de confinement pouvait donc fermer un chemin sans supprimer toutes les permissions déjà accordées.

Le rapport reste celui de l’entreprise touchée, qui annonce une revue indépendante. Mais le mécanisme documenté fournit déjà un repère utile aux développeurs : la présence d’un recruteur sur un véritable site d’emploi, ou d’un interlocuteur en vidéo, ne garantit pas la sûreté du dépôt de code qu’il transmet.