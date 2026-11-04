Mandiant décrit les LLM Mixers, des intermédiaires qui revendent l’accès à des modèles financés par des comptes cloud compromis.

Des accès à l’IA volés puis revendus : Google dévoile les intermédiaires de la fraude

Dans la fraude aux services d’IA, celui qui vole un accès n’est pas forcément celui qui le vend. Une enquête publiée le 2 novembre par Google Threat Intelligence décrit une chaîne d’intermédiaires qui transforme des comptes cloud compromis en capacité de calcul commercialisable.

Au centre de ce circuit : les « LLM Mixers ». Ces passerelles clandestines agrègent des accès à des modèles et les proposent à d’autres utilisateurs. Les requêtes peuvent alors être payées par l’organisation dont les identifiants ont été dérobés.

Une fraude où chacun tient un rôle

Mandiant distingue les acteurs qui obtiennent l’accès initial et ceux qui organisent sa monétisation. Les identités cloud, jetons et clés d’API compromis alimentent ce marché. Le client final peut passer par une interface intermédiaire sans voir le compte réellement facturé.

Dans les incidents étudiés, Google évoque des coûts pouvant dépasser 100 000 dollars par jour et atteindre un million de dollars cumulés avant la révocation des accès. Ces montants décrivent des cas observés ; ils ne constituent pas une facture moyenne pour toutes les victimes.

Le phénomène porte le nom de LLMjacking : détourner les ressources nécessaires aux modèles de langage, plutôt que de payer directement sa propre consommation.

Le vrai signal d’alerte peut être la consommation

Cette organisation explique pourquoi un compte technique oublié peut avoir une valeur commerciale pour un fraudeur. Son intérêt ne se limite plus aux données auxquelles il donne accès : il peut aussi servir de moyen de paiement indirect.

Pour une entreprise, surveiller uniquement les connexions humaines laisse donc un angle mort. Une clé utilisée par un script ou un service peut continuer à générer des requêtes tant qu’elle reste valide. Les volumes d’appels, les modèles sollicités et les dépenses inhabituelles deviennent des indicateurs à rapprocher des usages attendus.

Nous avions déjà expliqué, à propos de l’incident Northflank et des clés d’API, pourquoi remplacer une valeur dans une configuration ne suffit pas à rendre l’ancienne clé inutilisable. La révocation doit intervenir chez le fournisseur concerné.

L’enquête de Google décrit l’étape suivante : ces accès peuvent changer de mains et alimenter une offre commerciale parallèle.

Un abonnement à bas prix ne dit pas d’où vient le calcul

Une interface bien présentée et un tarif attractif ne prouvent pas que les ressources sous-jacentes sont légitimement obtenues. Cela ne signifie pas non plus qu’un service bon marché est automatiquement frauduleux : il faut regarder l’identité du fournisseur, les conditions et la manière dont l’accès est proposé.

Pour les équipes qui exploitent un compte cloud, l’action utile reste plus directe : limiter les droits des identifiants techniques, examiner les journaux d’utilisation et disposer d’alertes de dépense. Leur intérêt est de détecter le détournement avant de le découvrir sur une facture.