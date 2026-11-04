Beam affiche les fenêtres d’un autre Mac directement sur votre bureau

Une application tourne sur le Mac du bureau, mais vous travaillez depuis un autre ordinateur de la maison. Au lieu d’afficher tout le bureau distant dans un rectangle, Beam propose de ramener seulement sa fenêtre sur le Mac devant vous.

Le logiciel s’adresse à ceux qui utilisent plusieurs Mac et veulent retrouver un programme sans jongler entre deux environnements complets. C’est un outil à découvrir pour cet usage, pas une nouvelle fonction native de macOS.

Une fenêtre distante dans le Dock local

Sur son site officiel, l’éditeur présente une fenêtre intégrée au bureau du Mac qui la reçoit, avec sa propre icône dans le Dock et sa place dans le sélecteur d’applications. Redimensionner cette fenêtre agit sur celle de l’ordinateur d’origine.

Le programme continue donc de fonctionner sur l’autre machine. Le Mac local sert à l’afficher et à le contrôler ; il ne récupère pas une installation indépendante de l’application.

Beam annonce aussi le transfert de fichiers par glisser-déposer, le presse-papier et le son de l’application sélectionnée. L’intérêt est de garder le travail distant à portée de main sans partager systématiquement tout l’écran.

Les deux Mac restent nécessaires

Le fonctionnement décrit passe par l’installation de Beam sur les deux ordinateurs. Un même réseau Wi-Fi suffit pour la connexion locale ; le développeur mentionne Tailscale pour relier des machines situées ailleurs et annonce des échanges chiffrés directement entre les Mac. Ce sont les caractéristiques présentées par l’éditeur, pas les résultats d’un test de débit Menow.

Il faut distinguer cette approche de la compatibilité des applications Mac sur Linux avec Cutefish : Beam conserve le Mac d’origine et le logiciel qui y fonctionne. Son intérêt tient au confort de contrôle à distance, sans promettre de faire tourner une application Mac sur un autre système.

Crédit image : Noats / Beam — démonstration officielle.