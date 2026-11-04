Des applications Mac tournent sur Linux : Cutefish franchit une nouvelle étape

Installer une application Mac depuis son fichier habituel, puis l’ouvrir sur Linux : Cutefish franchit un nouveau cap avec Reef, sa couche de compatibilité. Le bilan du 2 novembre présente plusieurs logiciels fonctionnels, dont NetNewsWire, Ghostty, CotEditor, Keka et Speedtest.

Cette avancée prolonge une première démonstration publiée le 23 octobre. L’objectif reste le même : faire fonctionner des applications graphiques du Mac dans le bureau Cutefish, sans demander à leurs développeurs de créer une version Linux.

Installer le même fichier que sur un Mac

Selon le nouveau bilan des développeurs, les fichiers DMG s’ouvrent dans le gestionnaire de fichiers. L’utilisateur glisse ensuite l’application dans son dossier Applications. Elle apparaît dans le lanceur et peut être épinglée au Dock.

Les démonstrations vont au-delà du démarrage : Keka extrait des archives, Speedtest conserve les résultats des mesures et CotEditor retrouve ses fenêtres après fermeture. NetNewsWire bénéficie désormais d’un moteur web pour afficher les articles. Ces résultats sont ceux présentés par l’équipe de Cutefish.

Reproduire les services dont les applications ont besoin

Un logiciel Mac fait constamment appel au système pour dessiner un bouton, ouvrir une fenêtre ou manipuler un fichier. Reef reproduit une partie de ces interfaces de programmation. Le programme n’est pas recompilé pour Linux : c’est l’environnement autour de lui qui lui fournit les services attendus.

Les développeurs procèdent application par application. Lorsqu’un programme réclame une fonction absente, ils l’implémentent puis vérifient à nouveau son comportement. Ce travail explique pourquoi une application fonctionnelle ne garantit pas la compatibilité de toute la logithèque Mac.

Le Mac App Store et iCloud restent à l’écart

La limite la plus importante concerne les services d’Apple : le Mac App Store, la connexion avec Apple et iCloud ne sont pas pris en charge. Il faut une version du logiciel proposée directement par son éditeur ; une application synchronisée avec iCloud ne retrouve pas automatiquement cette connexion.

Reef reste donc une solution en construction, ciblée sur Cutefish. Pour qui envisage Linux en conservant quelques outils du Mac, la liste des logiciels effectivement démontrés est aujourd’hui plus utile qu’une promesse générale de compatibilité.