HyperOS 4 : avant de l’installer, vérifiez ce que votre Xiaomi a vraiment sauvegardé

Avant d’installer HyperOS 4, ouvrez Google Photos et vérifiez que votre dernière photo et une vidéo importante sont bien sauvegardées. Une sauvegarde générale du téléphone et l’envoi de vos images vers Google Photos se vérifient séparément. Le piège le plus courant est simple : vos photos de l’appareil peuvent être à l’abri alors qu’un dossier de captures d’écran ou d’images reçues est resté sur le téléphone.

Vérifiez le compte et l’état de la sauvegarde

Ouvrez Google Photos et touchez votre photo de profil ou l’initiale en haut de l’écran. Ouvrez Paramètres de Google Photos > Sauvegarde et vérifiez que le compte affiché est bien celui que vous comptez réutiliser. Revenez à l’état de la sauvegarde. Si l’application affiche Sauvegarde terminée, l’envoi prévu est terminé. Si l’envoi est en cours ou suspendu, ouvrez le détail pour voir ce qui reste à faire.

Google détaille les différents états dans son aide en français. Une connexion Wi-Fi stable peut relancer un envoi en attente. Si l’espace du compte est plein, il faut résoudre ce blocage ou faire une copie sur un autre support.

Contrôlez les captures et les images reçues

Dans Sauvegarde > Dossiers de l’appareil à sauvegarder, regardez les dossiers proposés sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO. Vérifiez ceux qui vous intéressent, par exemple les captures ou les images enregistrées depuis une autre application. Sauvegarder les images d’une messagerie ne remplace pas la sauvegarde de ses conversations.

Faites un essai depuis un autre écran

Sur un ordinateur ou un autre téléphone, ouvrez Google Photos avec le même compte. Cherchez votre photo la plus récente, une vidéo et une image d’un dossier que vous venez de vérifier. Ouvrez-les et lancez la vidéo. Si un fichier manque, laissez la sauvegarde finir ou copiez-le sur un ordinateur par USB. Pour cette seconde méthode, vérifiez que les fichiers s’ouvrent depuis l’ordinateur avant de débrancher le téléphone.

Une mise à jour ordinaire est conçue pour conserver vos données. Ce contrôle vous donne surtout une façon simple de retrouver vos images si vous devez restaurer l’appareil par la suite. Pour le reste de la préparation, retrouvez les vérifications à faire avant d’installer HyperOS 4.