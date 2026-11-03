Apple prévient : la mémoire va encore lui coûter plus cher, les Mac et iPad sous pression

Apple anticipe une nouvelle hausse du coût de la mémoire et des contraintes sur les Mac et iPad, sans annoncer de nouveaux prix français.

Apple s’attend à payer sa mémoire encore plus cher à la fin de l’année. Lors de la présentation de ses résultats, le 2 novembre, John Ternus a décrit une pression qui s’est accentuée au trimestre de septembre et doit encore augmenter au trimestre de décembre. Le groupe prévoit aussi des contraintes d’approvisionnement pour les Mac et les iPad.

Pour les acheteurs, la question est immédiate : cette hausse des composants va-t-elle finir sur l’étiquette ? Apple n’a pas annoncé de nouvelle augmentation de prix à cette occasion. Ses dirigeants ont en revanche détaillé les moyens utilisés pour absorber une partie du choc.

Les stocks achetés moins cher amortissent la hausse

D’après les déclarations rapportées dans le suivi de la conférence de résultats de MacRumors, Apple puise notamment dans des stocks de mémoire acquis à des tarifs plus favorables. Le groupe cherche aussi des économies sur les autres composants. Les changements de prix intervenus en juin sur les Mac et iPad, puis en septembre sur l’iPhone, contribuent également à compenser ces coûts.

Ce mécanisme explique pourquoi le prix d’une barrette ou d’une puce chez un fournisseur ne se répercute pas immédiatement, ni à l’identique, sur un appareil complet. Les stocks et les contrats d’achat peuvent décaler les effets. Ils ne les font pas disparaître.

Mac et iPad : le problème concerne aussi les quantités disponibles

Apple anticipe une marge brute comprise entre 45 et 46 % pour le trimestre de décembre, contre 47,9 % au trimestre précédent. La comparaison demande toutefois une précaution : le chiffre de septembre avait bénéficié d’un remboursement de droits de douane. Le coût de la mémoire et les dépenses liées à Siri et à l’IA pèsent sur les prévisions.

Autre conséquence évoquée pendant la conférence : des contraintes sur l’offre de Mac et d’iPad, dans un contexte de demande plus forte. Cela ne signifie pas que tous les modèles seront introuvables. La disponibilité d’une configuration donnée restera à vérifier au moment de la commande, notamment autour des nouveaux MacBook Pro M6.

Interrogée sur d’éventuelles hausses supplémentaires, la direction n’a pas donné de réponse directe, relève MacRumors dans son compte rendu consacré à la mémoire. Une pression sur les coûts est donc confirmée ; un nouveau tarif français ne l’est pas.