Apple a présenté ce 27 octobre un nouveau MacBook Pro 14 pouces avec puce M6. Les précommandes françaises ouvrent le 28 octobre, pour une disponibilité annoncée le 6 novembre, à partir de 2 299 euros. Le renouvellement porte sur la puissance et la connectivité, avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.

Cette annonce permet surtout de séparer le produit confirmé des rumeurs de refonte qui l’entouraient. Le modèle présenté conserve un écran Liquid Retina XDR : Apple n’annonce pas ici le MacBook Pro OLED tactile évoqué dans les fuites précédentes.

Le M6 renforce le calcul et les traitements graphiques

La fiche technique française décrit un CPU de 12 cœurs et un GPU de 12 cœurs. La puce combine deux super cœurs, quatre cœurs de performance et six cœurs à haute efficacité énergétique. Elle intègre également deux Neural Engine de 16 cœurs et une bande passante mémoire pouvant atteindre 170 Go/s.

Ces ressources répondent à des tâches différentes : calcul général, traitements graphiques et exécution de certaines opérations d’intelligence artificielle. Additionner tous les cœurs comme s’ils réalisaient le même travail ne donnerait pas une mesure pertinente de la rapidité de l’ordinateur.

Dans son annonce officielle, Apple revendique notamment jusqu’à 30 % de performances graphiques supplémentaires face au M5. Il s’agit de résultats et de conditions de comparaison publiés par le constructeur, pas d’un essai indépendant Menow. Un maximum observé dans une tâche ne doit pas être présenté comme un gain identique dans toutes les applications.

Wi-Fi 7 et ports : ce que vous pourrez effectivement connecter

Le nouveau 14 pouces prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Pour profiter d’une nouvelle norme Wi-Fi, le réseau et les équipements utilisés doivent eux aussi être adaptés : changer d’ordinateur ne transforme pas la box existante en modèle de dernière génération.

Pour les périphériques filaires, Apple conserve trois ports Thunderbolt 4, une sortie HDMI, le lecteur de carte SDXC, MagSafe 3 et une prise casque. Le modèle M6 peut également gérer deux écrans externes selon les conditions détaillées dans ses caractéristiques. La connectique reste ainsi un élément de choix concret pour qui transfère des photos ou travaille sur plusieurs écrans.

Le nom « MacBook Pro » ne suffit pas à comparer toute la gamme. La page de caractéristiques présente également des configurations M5 Pro et M5 Max, qui ne deviennent pas des M6 parce qu’un nouveau modèle d’entrée de gamme arrive. Il faut bien vérifier la puce du panier, surtout lorsque plusieurs machines partagent la même taille d’écran.

Apple annonce jusqu’à 24 heures d’autonomie

Apple met en avant une autonomie pouvant atteindre 24 heures. Cette valeur dépend du protocole, de la configuration et de l’usage. Un montage vidéo lourd, un jeu et une activité légère ne sollicitent pas les composants de la même manière.

Pour un utilisateur déjà équipé d’un Mac récent, le bénéfice doit donc être relié à ses tâches plutôt qu’à une seule valeur maximale. Pour quelqu’un qui vient d’une machine plus ancienne, la mémoire, le stockage, les écrans nécessaires et les logiciels encore indispensables méritent d’être vérifiés ensemble.

La boutique Apple française annonce l’ouverture des précommandes le 28 octobre et la disponibilité à partir du 6 novembre. Le tarif de départ de 2 299 euros concerne le MacBook Pro 14 pouces M6 ; les options de mémoire, de stockage ou d’écran modifient la configuration et le prix.

La comparaison avec une promotion sur un M5 Pro doit donc porter sur les configurations complètes : puce, mémoire et stockage. Le chiffre 6 de « M6 » ne suffit pas à classer automatiquement toutes les machines portant un 5 derrière elles, puisque Pro et Max désignent d’autres niveaux de la gamme.