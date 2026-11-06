Apple interroge les acheteurs de l’iPhone Duo sur la pliure, la taille de l’écran et la caméra sous l’écran

Apple veut savoir ce que les acheteurs remarquent quand ils ouvrent leur iPhone Duo. Dans un questionnaire envoyé par e-mail à certains propriétaires, la marque leur demande si la pliure se voit, si la caméra sous l’écran les gêne et comment ils jugent les images qu’elle produit. Elle leur demande aussi si l’écran extérieur est à la bonne taille. MacRumors a publié des captures du formulaire le 5 novembre, environ deux semaines après le lancement du téléphone.

L’écran de 5,4 pouces suffit-il quand le Duo reste fermé ?

La question porte sur l’écran extérieur, dont la diagonale rappelle celle de l’iPhone mini. Sur le Duo, ce petit écran a un rôle particulier : c’est celui qu’on utilise sans ouvrir le téléphone. Lire une notification et taper une réponse à deux mains ne demandent pas le même espace. La taille idéale dépend donc aussi du nombre de fois où l’on accepte d’ouvrir l’appareil pour finir ce qu’on a commencé.

Une fois le téléphone ouvert, Apple distingue le pli de la caméra

La question sur la visibilité de la pliure porte sur l’aspect de l’écran intérieur. C’est un point différent de la résistance de la charnière, qu’illustre l’essai de pliage filmé par CNET. Une pliure peut se remarquer à l’œil alors que l’appareil s’ouvre et se ferme normalement.

La caméra intérieure de 4 Mpx fait l’objet de deux questions. La première porte sur la gêne qu’elle peut occasionner lorsqu’on regarde l’écran. La seconde concerne le rendu des images. On peut trouver la caméra assez discrète pendant la lecture et regretter le manque de détails de son image en visioconférence. Apple demande aux acheteurs d’évaluer ces deux aspects séparément.

Le formulaire demande aussi pourquoi les clients ont acheté le Duo maintenant

Parmi les réponses proposées figurent l’envie d’essayer le premier pliable d’Apple, l’achat sur un coup de tête et l’anticipation d’une hausse des prix des smartphones. Ces choix renseignent sur les motivations qu’Apple veut explorer. Sans les réponses, impossible de dire laquelle domine.

Le formulaire se termine par une question libre sur ce que les propriétaires ajouteraient ou modifieraient. C’est là qu’ils peuvent évoquer Touch ID, les apps mal adaptées au grand écran ou les fissures signalées par certains utilisateurs. Les captures publiées ne montrent aucune question dédiée à ces sujets. Le nombre de personnes contactées, leur répartition par pays et les résultats restent inconnus. Le questionnaire permet donc de savoir quels compromis Apple soumet à ses clients. Il ne dit pas encore lesquels ils jugent les plus gênants.