L’iPhone Duo dépasse 260 000 pliages dans un test filmé : que vaut ce chiffre ?

L’iPhone Duo installé dans la machine de CNET a dépassé les 260 000 pliages lors du direct du 4 novembre. Le lendemain, 9to5Mac rapportait que la charnière et l’écran intérieur fonctionnaient encore. CNET prévoit de continuer ses directs au moins jusqu’au 20 novembre.

Ce que la machine vérifie

Le dispositif de CNET ouvre et referme le téléphone en boucle, jour et nuit, avec des pauses de maintenance et de contrôle. L’équipe dit retirer régulièrement l’appareil pour le manipuler à la main. Le compteur correspond aux mouvements répétés sur le même exemplaire. Vous pouvez voir le montage dans la retransmission originale de CNET.

La charnière peut tenir alors que le pli évolue

Le compteur mesure la répétition du geste. Il ne reproduit pas les chocs, la poussière ou les variations de température que peut rencontrer un téléphone dans un sac ou une poche. Il ne donne donc ni une durée de vie garantie, ni un taux de panne pour tous les iPhone Duo.

L’état de l’écran se juge aussi à l’œil. CNET avait déjà publié des images du pli après plus de 139 000 cycles. Observer le même exemplaire sous des angles comparables à différents moments permet de suivre un changement que le nombre de pliages, à lui seul, ne révèle pas.

Le protocole de CNET · Le relevé de 9to5Mac du 5 novembre