App Store : Apple imposera le classement 18+ aux rencontres avec des compagnons virtuels

Une application de rencontres devra être classée au minimum 18+ sur l’App Store, y compris lorsqu’elle propose une relation avec un compagnon virtuel. Apple vient de préciser cette règle dans une annonce du 2 novembre, avec de nouvelles déclarations demandées aux développeurs à partir du 16 novembre.

Les relations avec un personnage virtuel entrent aussi dans le questionnaire

La nouvelle rubrique « Dating and Relationships » couvre les fonctions permettant de nouer une relation amoureuse entre personnes réelles, mais aussi les compagnons virtuels engageant l’utilisateur dans des contenus sexuels ou romantiques. Les applications qui déclarent ces fonctions recevront un classement minimum de 18 ans.

La précision vise donc la nature de l’expérience proposée, plutôt que la seule présence d’un interlocuteur humain. Une application ne sort pas de cette catégorie simplement parce que son partenaire de conversation est un personnage numérique.

L’annonce officielle d’Apple ne décrit pas pour autant une nouvelle vérification d’identité obligatoire à chaque ouverture de ces applications. Une classification d’âge et un contrôle de l’âge de l’utilisateur sont deux mécanismes différents.

Les nouveaux critères apparaîtront dans App Store Connect le 16 novembre 2026. Les développeurs devront les renseigner lors d’une mise à jour de leur application ou d’une modification du questionnaire d’âge. Toutes les applications devront avoir fourni ces déclarations au plus tard le 12 janvier 2027.

Le partage de position devient une catégorie distincte

Apple ajoute aussi un critère pour les applications qui partagent la position réelle d’une personne avec un tiers ou un groupe. Cette présence ne relève pas automatiquement l’âge minimum dans toutes les régions : les obligations locales peuvent différer. Au Brésil, Apple indique notamment une classification A16 pour le partage de position, avec une procédure permettant de demander un classement officiel différent dans certains cas.

Pour les utilisateurs français, il faut donc distinguer la règle 18+ annoncée pour les rencontres de ce traitement régional de la localisation. Le classement d’une application ne résume d’ailleurs pas ses accès aux données : les autorisations accordées sur l’iPhone restent un contrôle séparé.