iPhone : 3 accès à vérifier pour savoir quelles applications utilisent vos données

Une application a pu obtenir une autorisation à son installation, puis rester des mois sur votre iPhone sans que vous reveniez sur ce choix. Pour faire le point, commencez par Photos, Contacts et Microphone dans Réglages, Confidentialité et sécurité. L’objectif est d’adapter les accès à vos usages actuels, sans désactiver aveuglément ce dont vous avez besoin.

1. Photos : l’application a-t-elle besoin de votre photothèque ?

Le guide Apple sur l’accès aux informations explique comment consulter et modifier les autorisations accordées aux apps. Ouvrez la catégorie Photos, examinez les applications affichées et les choix disponibles pour chacune. Adaptez l’autorisation au besoin réel, en utilisant une sélection de photos lorsque cette possibilité est proposée.

Un bon point de départ consiste à distinguer deux usages : retoucher régulièrement ses albums ou envoyer occasionnellement une image. Ils ne justifient pas nécessairement le même périmètre. Après une modification, essayez l’action qui vous importe pour vérifier que le réglage reste pratique.

Apple cite l’exemple d’une messagerie demandant les contacts pour retrouver des connaissances. Dans la catégorie Contacts, regardez les services autorisés et posez-vous une question simple : utilisez-vous encore cette fonction ? Une permission utile au premier lancement peut ne plus correspondre à votre manière de vous servir de l’application.

Le fait qu’un nom figure dans la liste n’est pas une preuve d’abus. C’est un état d’autorisation. Pour décider, rapprochez-le de la fonction proposée et, si nécessaire, des explications de l’éditeur. Retirer un accès ne doit pas non plus être interprété comme l’effacement automatique de toutes les informations déjà transmises.

3. Microphone : autorisez les usages que vous reconnaissez

Les apps doivent demander la permission avant d’utiliser le micro, rappelle l’assistance Apple. Dans Confidentialité et sécurité, ouvrez Microphone pour revoir vos choix. L’iPhone affiche aussi des indications lors de l’utilisation de fonctions matérielles, et le centre de contrôle peut signaler un usage récent.

Pour une messagerie vocale, un outil de réunion ou un enregistreur, le besoin est identifiable. Pour une application dont vous n’utilisez aucune fonction sonore, vérifiez plutôt que de conserver l’autorisation par habitude. Effectuez vos changements un par un : si une fonction cesse ensuite de répondre, vous saurez quel réglage examiner. Les options exactes dépendent de votre version d’iOS et de l’application.