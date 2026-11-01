iPhone : Apple Intelligence peut occuper jusqu’à 14 Go, et davantage après une mise à jour

De la place disparaît sur votre iPhone après une mise à jour ? Apple Intelligence peut en occuper une part importante. La documentation française d’Apple prévoit jusqu’à 14 Go sur certains appareils compatibles et explique pourquoi cette occupation peut encore augmenter temporairement pendant le renouvellement des modèles d’IA.

Tous les iPhone n’ont pas les mêmes besoins

La fiche de configuration de la nouvelle génération d’Apple Intelligence distingue deux niveaux : jusqu’à 14 Go notamment sur l’iPhone Duo, les iPhone 17 Pro et ultérieurs et l’iPhone Air ; jusqu’à 8 Go pour les autres appareils compatibles concernés.

Il s’agit d’espace sur l’appareil. Souscrire davantage de stockage iCloud ne modifie pas la capacité physique de l’iPhone : Menow explique la différence entre ces deux stockages. Cette distinction compte particulièrement lorsqu’un téléphone approche de la saturation.

Le téléchargement peut faire monter l’occupation provisoirement

Selon l’assistance Apple, le stockage utilisé peut dépasser les besoins annoncés pendant et peu après une mise à jour. De nouveaux modèles sont téléchargés tandis que les anciens sont supprimés. Un volume élevé immédiatement après l’installation ne prouve donc pas, à lui seul, un bug durable.

Changer la langue de Siri a aussi un coût

Les astuces qui proposent de modifier la langue de Siri pour libérer de l’espace demandent de la prudence. Apple précise que la langue de l’appareil et celle de Siri doivent correspondre à une langue prise en charge. Un changement peut rendre l’IA indisponible pendant le téléchargement nécessaire.

La documentation inclut le français parmi les langues disponibles. L’explication du stockage ne doit donc pas s’appuyer sur l’idée que toute l’IA serait inaccessible aux lecteurs français. Et aucune manipulation universelle permettant de récupérer exactement 15 Go n’est établie ici : le volume dépend du modèle et de l’état des téléchargements.