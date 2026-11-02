iOS 27.2 sépare les nouveaux podcasts des épisodes commencés : où retrouver votre écoute

Un épisode commencé dans le train n’a pas le même rôle que celui publié pendant la nuit. Avec iOS 27.2, Apple Podcasts les range dans deux sections distinctes de l’onglet Accueil : les nouveaux épisodes d’un côté, ceux dont vous avez déjà lancé la lecture de l’autre. Ce changement, inclus dans la mise à jour du 26 octobre, aide surtout à retrouver une émission interrompue sans la chercher parmi les nouveautés.

Les épisodes commencés ont leur propre emplacement

Les notes de version d’Apple décrivent une séparation entre « New Episodes » et « Continue Playing ». Le premier espace rassemble les nouveautés ; le second permet de reprendre les épisodes en cours. Le déplacement dans l’interface ne signifie donc pas qu’un épisode a disparu de votre bibliothèque.

Prenons une situation courante : vous commencez un entretien long le vendredi, puis plusieurs émissions suivies publient pendant le week-end. L’intérêt de cette séparation est de conserver un accès à l’entretien entamé, même si vous souhaitez aussi parcourir les nouvelles publications. C’est un changement d’organisation, pas un nouvel abonnement ni un catalogue différent.

La file d’attente reste le moyen de décider de l’ordre

Pour construire votre programme, les commandes documentées par Apple restent accessibles depuis le bouton Plus d’un épisode : « Lire après » ou « Ajouter à la file d’attente ». Vous choisissez ainsi ce qui doit suivre l’écoute actuelle au lieu de dépendre uniquement du classement de l’accueil.

Dans l’écran « À l’écoute », le bouton Suivant permet d’afficher cette file. Vous pouvez déplacer les épisodes pour changer leur ordre ou retirer ceux que vous ne voulez plus enchaîner. Si vous ne trouvez pas les commandes, ouvrez d’abord le lecteur complet depuis le mini-lecteur placé en bas de l’app.

Pour retrouver un passage précis, la transcription peut être plus rapide

Une émission de deux heures ne se reprend pas toujours au dernier instant écouté. Si vous cherchez plutôt le passage consacré à un sujet, Apple permet de rechercher un mot dans la transcription, lorsqu’elle est proposée pour l’épisode, puis de lancer la lecture à l’endroit correspondant. La disponibilité dépend du contenu : le bouton peut être grisé.

Cette possibilité est expliquée dans le guide de lecture de Podcasts. Elle complète les deux nouvelles sections : l’accueil sert à retrouver l’épisode, la transcription à retrouver le passage. Pour le trajet du matin, vous pouvez préparer la file avant de partir, puis laisser le téléphone de côté pendant le déplacement.