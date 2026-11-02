iOS 27 : votre iPhone peut extraire un tableau photographié avec Raccourcis

Photographier un tableau est rapide ; retaper ses colonnes l’est beaucoup moins. Dans iOS 27, l’action d’extraction de texte de Raccourcis sait aussi traiter les tableaux et les listes présents dans une image. Cette possibilité documentée par Apple est différente de la copie d’un simple paragraphe dans Photos : elle vise à récupérer un contenu organisé.

Un choix entre texte, liste et tableau

Dans son récapitulatif des nouveautés de Raccourcis, Apple indique que l’action « Extract Text From Image » peut extraire les tableaux et les listes. Le test détaillé de MacStories précise les trois options du paramètre : texte, listes et tableaux. La fonction appartient aux nouveautés d’iOS 27 ; ce n’est pas une exclusivité apparue avec iOS 27.2.

Le choix dépend du document photographié. Un menu rédigé en paragraphes ne pose pas la même question qu’un planning à plusieurs colonnes ou qu’une liste de fournitures. Sélectionner le format adapté permet de demander une sortie structurée au lieu d’un bloc de texte indifférencié.

Préparer l’image avant de lancer l’extraction

Raccourcis peut recevoir une image partagée depuis une autre app. Apple explique dans son guide des types d’entrée qu’un raccourci peut être limité aux images : il apparaîtra alors dans les applications qui partagent ce type de contenu. Cette restriction aide à garder une feuille de partage lisible.

La logique consiste à fournir la photographie à l’action d’extraction, puis à choisir le mode tableau ou liste selon le document. Les intitulés dépendent de la langue de l’iPhone. Vérifiez le résultat avec votre propre image avant de réutiliser les données.

Vérifiez surtout les chiffres et les cellules vides

Un total, une virgule décimale ou une ligne sans valeur méritent une comparaison avec l’original avant de réutiliser le résultat. Une extraction réussie en apparence ne prouve pas que chaque cellule est correcte. Commencez avec un document sans information sensible et conservez la photographie pour pouvoir contrôler les lignes.

Pour un numéro de téléphone ou un court passage, Texte en direct reste une autre option : Apple permet de sélectionner et copier le texte depuis une photo ou une vidéo mise en pause. Le guide officiel décrit cette méthode. Raccourcis devient surtout intéressant lorsque la structure du contenu compte autant que les mots eux-mêmes.

Illustration conceptuelle d’iOS 27 ; elle ne représente pas l’interface de Raccourcis.