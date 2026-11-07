Anno 117 est gratuit ce week-end sur Xbox : vous pouvez l’essayer sans Game Pass

Anno 117: Pax Romana est jouable gratuitement sur Xbox ce week-end, même sans Game Pass. Cet accès temporaire permet de construire ses premières villes romaines et de découvrir la gestion économique du jeu avant un achat. Il ne donne toutefois ni une licence permanente ni les extensions.

Un essai ouvert aussi aux joueurs sans abonnement

Dans son annonce du 5 novembre, Xbox classe Anno 117 parmi les Free Play Days accessibles à tous. Les formules Ultimate, Premium et Essential ne sont donc pas nécessaires pour cette opération, contrairement à certains autres jeux proposés au même moment.

Sur votre console, recherchez la collection Free Play Days dans la rubrique des abonnements du Store, puis Anno 117. Vérifiez que vous sélectionnez bien l’option d’essai avant de valider une édition payante. Xbox annonce l’opération du 5 au 8 novembre ; le calendrier général d’Ubisoft va jusqu’au 9 selon les plateformes et les fuseaux horaires. L’échéance affichée sur votre console reste donc le repère à consulter pour votre accès.

Le jeu de base, y compris à plusieurs

Le principe ne se résume pas à poser de beaux bâtiments. Il faut développer des villes, organiser leur économie et étendre son influence dans les provinces romaines. La diplomatie et les rapports de force militaires font également partie des moyens de gouverner. L’essai permet surtout de vérifier si cette manière de construire et d’administrer vous donne envie de poursuivre votre partie.

Une vue du jeu Anno 117: Pax Romana. Crédit : Ubisoft.

Ubisoft précise que les modes multijoueur et coopératif sont accessibles. Vous pouvez ainsi découvrir le jeu avec des proches pendant l’opération. En revanche, l’accès gratuit porte sur le jeu de base, sans les DLC.

La sortie simultanée de Dawn of the Delta peut prêter à confusion : cette extension consacrée à Aegyptus accompagne la mise à jour 3.0 du 5 novembre, mais son contenu n’est pas inclus dans cet essai. L’annonce d’un week-end gratuit ne signifie donc pas que toutes les éditions et leurs contenus additionnels sont ouverts.

Vous pourrez conserver votre progression après un achat

La progression réalisée pendant l’opération est conservée si vous achetez le jeu, indique Xbox. Vous n’aurez donc pas à recommencer votre ville pour poursuivre sur le même accès compatible. Une fois l’essai terminé, le jeu doit cependant être possédé pour continuer : le garder installé ne suffit pas.

Avant de lancer un gros téléchargement, vérifiez la place disponible et l’échéance proposée dans le Store. Pour une autre découverte à petit budget, Soulframe s’ouvre aussi sans invitation, avec un principe d’accès différent de cet essai temporaire.