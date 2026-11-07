Soulframe : le RPG gratuit des créateurs de Warframe s’ouvre enfin sans invitation

Soulframe n’exige plus d’invitation pour découvrir ses Préludes. Digital Extremes, le studio de Warframe, ouvre cette version de développement de son jeu de rôle d’action. Pour les curieux qui attendaient un code, c’est la vraie nouveauté : l’accès ne dépend plus d’une sélection préalable. Il faut toutefois savoir ce que l’on installe avant de se lancer.

Un accès ouvert, mais un jeu encore en pré-alpha

L’annonce des Open Preludes sur le forum officiel confirme la disparition des invitations. Le studio avertit aussi que des bugs et des systèmes inachevés subsistent. Le mot « ouvert » décrit donc l’accès à cette version, pas la fin du développement.

La présentation française de Soulframe situe toujours le projet en pré-alpha. L’aventure mêle action, coopération et exploration d’un monde fantastique marqué par la nature. On peut y avancer avec d’autres joueurs, jusqu’à quatre. L’intérêt est de découvrir dès maintenant ce nouvel univers ; il faut accepter qu’une mise à jour puisse encore modifier sensiblement son fonctionnement.

Sur le site officiel, passez par l’inscription ou la connexion, puis par la rubrique de téléchargement. L’accès gratuit annoncé ne nécessite plus d’obtenir un code d’invitation. Les packs Fondateurs présentés sur le même site correspondent à une offre de soutien : ne les confondez pas avec l’obligation d’acheter le jeu pour essayer les Préludes.

Un détail peut dérouter les lecteurs français : la page d’accueil conserve encore un passage évoquant une file d’attente et des invitations hebdomadaires. L’annonce récente des Open Preludes lève cette ambiguïté. Pour l’état actuel de l’accès, c’est cette communication de l’équipe qui fait foi.

La mise à jour 17 donne aussi une raison de revenir

Les notes officielles de Preludes 17 détaillent une île de Midrath dont les sept régions sont gagnées par la corruption. Les joueurs doivent aider les enclaves et accomplir des objectifs pour restaurer ces terres. Cette progression devient accessible après avoir terminé The Torment Stag ; l’exploration libre reste possible.

Autre changement visible : le louveteau peut grandir en Omen Wolf capable de porter le personnage. Les objectifs régionaux, eux, ne sont plus tous organisés en une succession linéaire : la carte sert à consulter leurs récompenses et à suivre leur emplacement.

Pour une première session, le bon objectif est donc de découvrir les combats et l’exploration, puis de vérifier si cette aventure encore mouvante vous plaît. Pour un ancien invité, la refonte des régions et la monture constituent des nouveautés plus concrètes qu’une simple ouverture des inscriptions.