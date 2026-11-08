Android : comment activer l’alerte qui vous prévient quand vous oubliez vos clés

Activez les rappels d’objets oubliés dans Find Hub, vérifiez l’exception domicile et les limites qui peuvent empêcher votre Android de vous prévenir.

Find Hub peut désormais vous avertir quand votre téléphone s’éloigne d’un traceur accroché à vos clés ou à votre sac. Encore faut-il activer l’option sur le bon objet. Et une exception mérite votre attention avant de compter sur cette alerte : si votre domicile est enregistré dans votre compte Google, les notifications y sont désactivées par défaut.

Le principe n’est pas de chercher ses clés après leur disparition, mais d’être prévenu lorsqu’on les laisse derrière soi. Après les exceptions par lieu repérées dans le code de Find Hub, l’annonce devient ainsi un réglage à vérifier dans l’application Android, objet par objet.

Où activer l’alerte dans Find Hub

La procédure est documentée dans l’aide de Google. Le nom de l’application ou des menus peut varier avec la langue et la version ; le libellé anglais de la nouvelle option est Notify when left behind.

Ouvrez l’application Find Hub sur le téléphone utilisé avec le traceur. Sélectionnez les clés, le sac ou l’objet équipé. Ouvrez les détails de l’objet, près de son nom ; l’interface observée propose une roue dentée. Activez l’option d’alerte lorsque l’objet est laissé derrière vous.

Vérifiez également que les notifications de Find Hub sont autorisées et que le Bluetooth ainsi que la localisation sont actifs. Un interrupteur activé dans la fiche de l’objet ne suffit pas si le téléphone empêche l’application de vous avertir.

Votre maison peut justement être un lieu où l’alerte ne sonne pas

Dans les réglages de cette fonction, examinez les lieux exclus. Google prévoit une exception pour l’adresse du domicile renseignée dans le compte : supprimez-la si vous souhaitez aussi recevoir un rappel lorsque vous partez sans vos clés depuis chez vous. Vous pouvez, à l’inverse, ajouter un lieu où laisser volontairement certains objets.

Ce choix doit correspondre à l’objet. Il est cohérent de laisser un sac de sport à la maison certains jours ; c’est différent pour le trousseau indispensable pour rentrer. Ne recopiez donc pas automatiquement les mêmes exceptions sur tous les traceurs.

Trois limites à connaître avant de compter sur le rappel

L’économiseur de batterie bloque ces notifications , indique Google.

, indique Google. Le rappel est envoyé au propriétaire de l’objet, pas aux utilisateurs avec lesquels il est simplement partagé.

Il est envoyé à un seul appareil Android à la fois.

Le déploiement a été observé le 5 novembre sur des traceurs Chipolo et le Moto Tag, avec la version 3.1.787-06 de l’application, chez des utilisateurs américains et européens. Cette observation ne garantit pas que le menu soit déjà présent pour tous les comptes français. Les écouteurs n’affichaient pas cette option lors de ce relevé.

Si elle manque, commencez par mettre l’application à jour et vérifiez la fiche du traceur concerné. Aucun délai précis ni distance universelle de déclenchement n’est établi dans ces documents : ne comptez pas sur une alerte au mètre près ou dès la porte franchie. Un essai dans une situation sans risque, en laissant l’objet auprès d’une personne de confiance, permet de voir comment le rappel se comporte avec votre propre téléphone.