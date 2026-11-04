Android Auto 18.1 se déploie, mais le nouveau tableau de bord reste en préparation

La version stable progresse sur les téléphones, tandis que Google prépare encore Cielo et le mode clair. Le déploiement ne vaut pas activation de ces nouveautés.

Android Auto passe à la version 18.1 dans le canal stable. Si la mise à jour apparaît sur votre téléphone, n’attendez pourtant pas une nouvelle interface en montant dans votre voiture : les changements repérés concernent surtout les préparatifs du futur tableau de bord et du mode clair.

Après une arrivée en bêta fin octobre, le déploiement auprès des utilisateurs de la version publique a été rapporté le 3 novembre par 9to5Google. Le média ne relève pas, à ce stade, de nouveauté majeure visible.

Le code avance plus vite que l’interface affichée

L’analyse du fichier de l’application met en évidence des ressources liées aux apparences claire et sombre. Certaines portent une référence à Samsung. Cela ne signifie pas que le nouveau mode est lancé exclusivement sur les Galaxy : ces éléments peuvent aussi servir à adapter les icônes à leurs particularités d’interface.

Le nom Cielo, associé au projet de refonte du tableau de bord, reste présent. Les ressources observées concernent notamment les animations d’entrée et de sortie ainsi que la mise à l’échelle de la carte.

Une ressource incluse dans une application ne devient pas automatiquement une fonction accessible. Google peut préparer plusieurs composants avant de les activer, les modifier ou ne pas les distribuer. Aucune date de disponibilité générale de Cielo ne ressort de cette analyse.

Ce que cette version ne permet pas de conclure sur les bugs

Pour les utilisateurs touchés par des soucis de connexion, le numéro 18.1 n’est pas, à lui seul, la preuve qu’un problème précis est corrigé. Le reportage ne documente pas de nouveau correctif visant la panne apparue après One UI 9. Celle-ci fait l’objet de notre suivi consacré aux signalements sur les Galaxy.

Pour recevoir la version destinée au grand public, le canal habituel reste la fiche Android Auto du Play Store. Le déploiement peut être progressif : l’absence immédiate de mise à jour sur un téléphone ne justifie pas de passer à une bêta pour chercher un tableau de bord qui n’est pas encore annoncé comme activé.