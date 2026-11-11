4 choses que vous pouvez faire dans Android Auto sans connexion Internet

Vous traversez une zone sans données mobiles et le tableau de bord ne peut plus charger le trafic. Android Auto peut encore vous guider, lire vos contenus téléchargés et relayer des appels si votre téléphone capte le réseau voix. Pour les trois premiers usages, la préparation se fait avant le départ.

1. Garder son itinéraire avec les cartes hors connexion

Dans Google Maps sur votre téléphone, touchez votre photo de profil, puis Plans hors connexion → Sélectionner votre propre plan. Téléchargez une zone qui couvre l’ensemble du trajet, avec un peu de marge autour de la route. Google indique que le guidage automobile fonctionne hors connexion lorsque tout l’itinéraire est compris dans la zone enregistrée. Sans Internet, vous perdez les conditions de circulation et les itinéraires alternatifs proposés en direct.

2. Écouter une liste de lecture déjà téléchargée

Dans votre application musicale compatible avec Android Auto, téléchargez la liste ou l’album sur le téléphone. Vérifiez dans l’application que le téléchargement est terminé, puis essayez de lire un titre en coupant les données mobiles avant de reprendre la route. Une playlist ajoutée à la bibliothèque peut encore dépendre du streaming. Selon l’application et le contenu, le téléchargement peut nécessiter un abonnement.

3. Reprendre un podcast ou un livre audio

Ouvrez les épisodes ou les chapitres que vous voulez écouter et téléchargez-les individuellement. C’est utile quand l’application efface automatiquement les fichiers déjà lus ou ne conserve que le dernier épisode. Au moment de partir, vérifiez que le bon épisode figure dans les téléchargements. Vous pourrez le sélectionner depuis l’application compatible sur l’écran du véhicule.

4. Passer un appel classique si le téléphone capte encore

Une coupure de données ne signifie pas toujours que le téléphone a perdu tout réseau. Si les appels classiques restent disponibles sur votre ligne, vous pouvez utiliser l’interface téléphonique et le système mains libres de la voiture. Le Bluetooth relie le téléphone au véhicule. Si le téléphone perd aussi le réseau voix, cette liaison ne suffit pas à joindre votre correspondant.

Retenez cette différence au départ : une carte téléchargée et un fichier audio local continuent de fonctionner sans Internet. Les infos trafic et les services de messagerie en ligne dépendent toujours de la connexion. Si Android Auto disparaît complètement de l’écran après une mise à jour, c’est un autre problème, que nous avons traité dans notre article sur les problèmes de connexion sous One UI 9.