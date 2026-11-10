Zelda Ocarina of Time remake : ils atteignent la fin sans terminer trois donjons

La course de Linkus7 contourne les derniers gardiens de trois temples. Les objets qu’ils abritent restent pourtant indispensables : voici pourquoi ces raccourcis fonctionnent.

Des temples explorés seulement pour récupérer un objet, un Link capable de gagner de la hauteur presque à volonté et une fin accessible sans trois des médaillons attendus : les spécialistes de la course contre la montre ont déjà bouleversé Ocarina of Time remake. Dans une démonstration commentée, Linkus7 explique comment la communauté contourne une partie de l’aventure.

Il est bien question du remake officiel de Nintendo pour Switch 2, lancé le 5 novembre, et non d’une création de fans.

Il ne s’agit pas de terminer normalement le jeu en visitant tout plus vite. Le parcours exploite des anomalies et les conditions que le programme vérifie pour autoriser la progression. La démonstration révèle donc des étapes importantes de l’aventure, jusqu’à sa conclusion.

Le tour de passe-passe qui fait prendre de la hauteur à Link

Vers 10 minutes, le vidéaste présente la technique autour de laquelle s’organisent de nombreux raccourcis. Une attaque sautée fait légèrement monter Link. En retirant puis en rééquipant rapidement son arme, le joueur peut annuler l’animation et recommencer pour gagner encore un peu d’altitude.

Selon son explication, le jeu impose normalement une limite liée à la hauteur du dernier saut. Revenir à l’écran-titre puis recharger une sauvegarde réinitialise cette valeur. Tant qu’un saut ordinaire ne vient pas fixer une nouvelle limite, l’enchaînement devient possible. Le moindre mauvais rythme peut toutefois provoquer une chute : ce n’est pas un bouton magique qui traverse toute la carte.

La démonstration complète de Linkus7 permet de voir ce mécanisme, puis les détours qu’il rend possibles. Le passage expliquant le rôle du retour à l’écran-titre commence vers 11 min 20.

Trois temples visités pour leurs objets, mais pas terminés

Le gain ne vient pas seulement des déplacements. Le parcours profite surtout de ce que le jeu exige réellement pour ouvrir la dernière partie. Dans sa démonstration, Linkus7 explique que les contrôles décisifs portent sur les médaillons des temples de l’Ombre et de l’Esprit, sans imposer ceux des trois autres temples adultes.

Cela ne signifie pas que la Forêt, le Feu et l’Eau disparaissent entièrement du parcours. Le joueur doit encore y chercher de l’équipement : l’arc dans la Forêt, le marteau dans le Feu et le grappin amélioré dans l’Eau. Il repart ensuite sans terminer ces donjons ni battre leurs derniers gardiens.

Le marteau devient particulièrement important, puisqu’il permet à Link adulte d’exécuter la technique de montée utilisée auparavant avec un bâton. L’ordre des visites sert donc à obtenir d’abord ce qui permettra les raccourcis suivants.

Autre détail révélateur : le grappin amélioré reste nécessaire pour une séquence de fuite avec Zelda. Une scène que l’on regarderait tranquillement dans une partie classique impose ainsi un détour à ceux qui veulent gagner chaque minute.

Une démonstration spectaculaire, pas un record sous les trois heures

Le temps final mérite d’être distingué de la durée de la vidéo. Celle-ci condense un parcours que Linkus7 annonce avoir terminé en 3 h 23 min 54 s, tout en commentant ses actions. À la fin, il situe les meilleures performances du moment autour de trois heures ; il ne revendique pas ici un record inférieur à ce seuil.

La prouesse montre surtout comment un même jeu peut proposer deux défis. L’aventure normale demande de découvrir les lieux et résoudre les énigmes. Cette course demande de comprendre les règles internes assez finement pour savoir lesquelles contourner, et lesquelles restent incontournables. Elle ne prouve pas que le remake manque de contenu : elle révèle l’ingéniosité employée pour en réorganiser le parcours.

Crédit image : Nintendo.