Le descriptif ESRB précise les contenus du remake. Cette fiche américaine n’est ni une annonce de sortie ni une nouvelle classification française.

Zelda Ocarina of Time sur Switch 2 : la fiche ESRB détaille les combats du remake

Épées, flèches, sorts et effets de sang coloré : la fiche ESRB d’Ocarina of Time sur Switch 2 détaille désormais les contenus qui motivent son classement. Le descriptif a été relevé le 24 octobre par Nintendo Life. La catégorie d’âge, elle, était déjà connue depuis juillet.

La page de l’ESRB indique E10+, soit la catégorie américaine visant les personnes de dix ans et plus, avec des mentions de violence fantastique et de sang animé. Ce repère concerne le système nord-américain. Il ne doit pas être présenté comme une modification du classement PEGI appliqué en France.

Ce que la fiche dit des armes et des effets à l’écran

Le résumé évoque l’exploration d’Hyrule, les énigmes et les affrontements contre plusieurs types d’ennemis. Il mentionne l’utilisation d’épées, de boucliers, de flèches et de sorts. Certains adversaires peuvent produire des effets de sang vert ou violet, tandis que les combats s’accompagnent d’effets lumineux et de sons d’impact.

Pour un parent, ce vocabulaire sert à comprendre ce qui apparaît à l’écran. Il ne mesure ni la difficulté du jeu ni le temps nécessaire pour le terminer. Une classification décrit des contenus ; elle ne dit pas si un enfant sera à l’aise avec les commandes, les énigmes ou l’ambiance d’une séquence particulière.

Cette lecture permet aussi d’éviter de prendre le document pour un journal des changements. Les armes et les situations citées servent à expliquer la catégorie attribuée, pas à dresser la liste exhaustive des nouveautés de la version Switch 2.

Un mot absent du résumé ne prouve pas une scène retirée

Dans sa comparaison avec l’ancienne version, Nintendo Life relève qu’une mention présente dans le descriptif du jeu 3DS ne figure plus dans le nouveau résumé. Cette absence ne permet pas, à elle seule, de conclure qu’une scène a été retirée ou que Nintendo a modifié un passage précis.

Le descriptif ESRB renseigne ainsi sur les contenus qui motivent le classement. Pour établir une coupe ou une modification précise du remake, il faudra regarder les séquences elles-mêmes, pas traiter chaque mot absent du résumé comme une scène disparue.