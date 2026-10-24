Epic retire l’IA obligatoire de son concours de création de jeux

Le concours de novembre conserve son nom et ses outils d’IA, mais la participation n’impose plus d’en utiliser. Les règles actuelles le précisent explicitement.

Malgré son nom, l’Epic AI MegaJam permettra de créer un jeu sans intelligence artificielle. Epic a corrigé la présentation de son concours annoncé le 22 octobre, après avoir initialement imposé son usage. La FAQ officielle répond maintenant non à la question : faut-il utiliser l’IA pour participer ?

PC Gamer rapporte la rectification et la reconnaissance de l’erreur initiale par Epic. L’événement continuera d’encourager les agents de code et les outils génératifs. Les développeurs peuvent néanmoins y entrer avec leur façon habituelle de travailler, au lieu d’ajouter de l’IA pour satisfaire une obligation.

Quatre jours de création, jusqu’à cinq personnes par équipe

La page officielle du MegaJam prévoit une création du 12 au 15 novembre avec Unreal Engine ou Unreal Editor for Fortnite, dit UEFN. Il est possible de travailler seul ou avec une équipe allant jusqu’à cinq personnes, sans limite annoncée au nombre d’agents utilisés.

L’inscription en ligne évite de devoir se rendre à San Francisco. La présentation indique un âge minimal de 18 ans et un compte Epic actif ; les restrictions complètes restent celles du règlement. Pour une équipe française, participer à distance est donc prévu dans l’organisation, sous réserve de remplir ces conditions.

La distinction entre outil autorisé et outil imposé change le projet à préparer. Une petite équipe peut conserver son mode de travail, tandis qu’une autre choisira d’expérimenter avec un agent de code ou de la génération d’éléments. L’une et l’autre doivent produire un jeu, pas simplement montrer une démonstration d’outil.

Des prix de catégorie et des aides pour continuer le jeu

L’annonce d’Epic distingue les récompenses des catégories et les aides à la poursuite du développement. Ces dernières peuvent atteindre 50 000 dollars pour certains projets sélectionnés. Ce montant ne doit donc pas être confondu avec le premier prix de toutes les catégories, ni avec une somme garantie pour participer.

Le thème doit être révélé le 11 novembre. L’installation et la préparation des outils sont permises avant le lancement, mais la construction du jeu doit commencer le 12. Les éléments préparés auparavant doivent être déclarés. Cette frontière compte davantage pour l’organisation du week-end que le nombre d’agents qu’une équipe peut lancer.

Les dépôts Unreal Engine et UEFN suivent également des procédures différentes. Le premier demande un jeu empaqueté ; le second s’appuie sur un code de version privée correspondant au projet final. Dans les deux cas, il faut anticiper la remise plutôt que consacrer les dernières minutes uniquement à la création.

Le MegaJam reste une vitrine des usages de l’IA dans le jeu vidéo. Sa règle corrigée laisse toutefois une place aux développeurs qui préfèrent démontrer une idée avec leurs outils habituels : l’IA est un choix de production, pas une condition d’entrée.