Capcom : 11,7 millions de comptes touchés, quelles données ont fuité ?

Le communiqué distingue les informations divulguées et les comptes dont le mot de passe a été modifié. Les joueurs européens sont aussi concernés par l’alerte.

11 774 247 comptes CAPCOM ID figurent dans le bilan de la fuite annoncé par Capcom le 22 octobre. Les adresses e-mail et des informations de connexion sont concernées, avec des conséquences différentes selon les comptes. L’éditeur précise notamment que 196 mots de passe ont été modifiés sans autorisation, puis réinitialisés.

L’alerte porte sur le compte commun aux services de l’éditeur de Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter. Son périmètre est mondial, avec un contact prévu pour les joueurs européens. Aucun total spécifique à la France n’est communiqué, et les jeux restent accessibles selon Capcom.

Adresses e-mail divulguées et mots de passe modifiés : deux situations distinctes

Le communiqué officiel de Capcom cite les adresses e-mail, la date de création du compte, la dernière connexion, le nombre de connexions et l’adresse IP de la dernière connexion. Pour 43 comptes, d’autres informations sont concernées, notamment la date de naissance, le pays, le genre et le pseudonyme.

Un autre cas touche 196 comptes dont le mot de passe a été modifié sans autorisation. Capcom indique les avoir réinitialisés. Ce chiffre ne décrit donc pas 11,7 millions de mots de passe volés. L’entreprise ne confirme pas de fuite des mots de passe choisis par les utilisateurs et exclut les informations de carte bancaire du périmètre annoncé.

Cette distinction compte lorsqu’on reçoit une notification. Un compte peut figurer dans une fuite d’adresses sans que ses identifiants aient été dérobés. À l’inverse, une modification non autorisée du mot de passe est un événement affectant directement l’accès. Le message individuel de l’éditeur doit préciser la situation du destinataire.

Le faux message de sécurité devient un piège plausible

Capcom a détecté l’accès suspect le 19 octobre, confirmé la fuite le 20 et informé les autorités le 21. L’annonce publique du 22 rend donc compte d’un incident antérieur ; elle ne signifie pas que l’intrusion a commencé ce jour-là. L’heure de début de l’intrusion n’est pas précisée dans cette chronologie.

La vigilance porte sur les messages qui réclament des informations supplémentaires, une connexion urgente ou l’ouverture d’une pièce jointe. Pour examiner une alerte, mieux vaut rejoindre le service depuis son adresse habituelle que suivre le bouton d’un e-mail. Un nom d’éditeur familier et une adresse de compte exacte ne suffisent pas à authentifier l’expéditeur.

Une adresse IP ou une date de connexion peut aussi donner du relief à une tentative d’intimidation. Recevoir ce type de détail ne prouve pas que l’auteur du message contrôle encore le compte. L’alerte de Capcom justifie donc d’examiner les sollicitations reçues avec soin, tout en conservant le périmètre précis des données effectivement annoncé.