Modern Warfare 4 sur Switch 2 : un correctif d’environ 30 Go surprend les joueurs

Un gros téléchargement est signalé sur Switch 2 ce week-end. Son contenu n’est pas encore détaillé dans un journal officiel identifié.

La première partie peut attendre : des joueurs de Modern Warfare 4 sur Switch 2 signalent un téléchargement d’environ 30 Go. Le correctif a été relevé le 24 octobre par Nintendo Life. Son contenu reste à préciser : aucune note officielle d’Activision détaillant ce paquet n’était identifiée dans ce relevé.

Ce chiffre désigne le téléchargement rapporté par ces utilisateurs. Il ne faut pas l’ajouter automatiquement à la taille du jeu pour annoncer une installation qui aurait grossi d’autant : un correctif peut remplacer des fichiers existants. Sans détail sur le paquet et l’état de départ de la console, le téléchargement et l’augmentation de l’espace occupé sont deux mesures différentes.

Télécharger 30 Go ne veut pas dire occuper 30 Go de plus

Nintendo Life rapporte également une occupation d’environ 91 Go pour la version réunissant les contenus cités, dont la campagne, le multijoueur et DMZ. Il s’agit d’un repère rapporté, pas d’une mesure effectuée par Menow sur une installation française. Le volume exact à télécharger peut dépendre des fichiers déjà présents.

Pour une session à plusieurs, l’effet est immédiat : un joueur qui n’a pas téléchargé le correctif peut prendre du retard sur le groupe. Sur une connexion lente ou partagée, plusieurs dizaines de gigaoctets ne se résument pas à quelques minutes. Vérifier l’état du téléchargement avant de retrouver ses amis est ici plus utile qu’un calcul théorique d’autonomie.

Volume rapporté : environ 30 Go de téléchargement.

environ 30 Go de téléchargement. Plateforme concernée : Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2. Contenu du correctif : non détaillé dans une note officielle identifiée.

Le manque de journal des changements empêche d’attribuer au paquet une amélioration précise de performances, une correction de bug ou de nouveaux contenus. Un gros fichier n’est pas, en lui-même, la preuve d’une grosse nouveauté. Il ne permet pas non plus de conclure que les autres consoles reçoivent un paquet identique.

Le contenu précis du paquet reste donc à documenter. Son effet immédiat, lui, est facile à anticiper : avant de rejoindre ses amis sur Switch 2, un passage par les téléchargements peut éviter de découvrir ces dizaines de gigaoctets à l’heure du rendez-vous.